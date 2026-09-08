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圖輯／賴清德總統國訓中心授旗 勉勵亞運選手勇敢逐夢為國爭光

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
賴清德總統今天上午南下高雄國訓中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，為台灣選手加油。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄國訓中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，為台灣選手加油。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今天上午南下高雄國家運動訓練中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，為即將出征的台灣健兒加油打氣。活動現場亮點之一，就是「麟洋配王齊麟、李洋再度合體，兩人同框也吸引現場目光，勾起國人對兩人過去攜手征戰國際賽場的回憶。「麟洋配」曾在國際羽壇締造亮眼成績，兩人默契十足的搭檔形象深植台灣民眾心中。如今再度在國訓中心同框，也讓授旗典禮增添話題。

賴清德指出，亞運不只是運動員展現實力的舞台，也是台灣向亞洲及世界展現團結、拚搏精神的重要時刻。政府將持續支持國家運動員，從訓練環境、運動科學、選手照顧到國際賽事參賽，提供更完整的資源，讓選手能夠無後顧之憂追求更好的成績。

名古屋亞運即將登場，台灣代表團選手近期持續在國訓中心積極備戰。選手們經過長時間訓練與國內外賽事磨練，將在亞運賽場全力拚戰，挑戰個人及團隊最佳成績。今天授旗典禮除了象徵代表團正式啟程，也凝聚國人對台灣健兒的期待。現場選手精神抖擻，展現備戰決心，期盼站上名古屋亞運舞台後，以最佳狀態迎接每一場比賽，爭取佳績。

賴清德總統（左二）今天上午南下高雄國訓中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，活動現場亮點之一，就是「麟洋配」王齊麟（右一）、李洋（右二）再度合體，兩人同框也吸引現場目光，勾起國人對兩人過去攜手征戰國際賽場的回憶。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左二）今天上午南下高雄國訓中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，活動現場亮點之一，就是「麟洋配」王齊麟（右一）、李洋（右二）再度合體，兩人同框也吸引現場目光，勾起國人對兩人過去攜手征戰國際賽場的回憶。記者劉學聖／攝影

賴清德總統（中）今天上午南下高雄，前往國家運動訓練中心出席2026年愛知・名古屋亞運代表團授旗典禮，親自授旗並為即將出征的台灣選手加油打氣。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（中）今天上午南下高雄，前往國家運動訓練中心出席2026年愛知・名古屋亞運代表團授旗典禮，親自授旗並為即將出征的台灣選手加油打氣。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今天上午南下高雄國訓中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，為台灣選手加油。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄國訓中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，為台灣選手加油。記者劉學聖／攝影

名古屋亞運我國體育好手丁華恬（左起）、陳冠伶、楊勇緯、郭婞淳、孫振、李智凱。記者劉學聖／攝影
名古屋亞運我國體育好手丁華恬（左起）、陳冠伶、楊勇緯、郭婞淳、孫振、李智凱。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今天上午南下高雄國訓中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，活動現場亮點之一，就是「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）再度合體，兩人同框也吸引現場目光，勾起國人對兩人過去攜手征戰國際賽場的回憶。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄國訓中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，活動現場亮點之一，就是「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）再度合體，兩人同框也吸引現場目光，勾起國人對兩人過去攜手征戰國際賽場的回憶。記者劉學聖／攝影

賴清德總統（左）今天上午南下高雄，前往國家運動訓練中心出席2026年愛知・名古屋亞運代表團授旗典禮，親自授旗並為即將出征的台灣選手加油打氣。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左）今天上午南下高雄，前往國家運動訓練中心出席2026年愛知・名古屋亞運代表團授旗典禮，親自授旗並為即將出征的台灣選手加油打氣。記者劉學聖／攝影

賴清德總統（中）今天上午南下高雄國訓中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，活動現場亮點之一，就是「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）再度合體，兩人同框也吸引現場目光，勾起國人對兩人過去攜手征戰國際賽場的回憶。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（中）今天上午南下高雄國訓中心，出席名古屋亞運代表團授旗典禮，活動現場亮點之一，就是「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）再度合體，兩人同框也吸引現場目光，勾起國人對兩人過去攜手征戰國際賽場的回憶。記者劉學聖／攝影

亞運 賴清德 2026名古屋亞運 王齊麟 麟洋配

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