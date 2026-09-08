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亞運拳擊／「拳擊女王」陳念琴持續進化 感念吳詩儀化身最強神隊友

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
陳念琴（左1）今年亞運將再度挑戰站上頒獎台。記者劉學聖／攝影
陳念琴（左1）今年亞運將再度挑戰站上頒獎台。記者劉學聖／攝影

即將再度出征亞運的「拳擊女王」陳念琴，今天出席我國代表團授旗典禮後談及備戰近況表示，目前仍持續提升訓練強度與體能堆積，並將亢奮感收起，期許自己以更穩定、成熟的心態面對比賽。

這次同為「四金釵」的吳詩儀未獲選亞運國手，化身「最強陪練」，在訓練與技術上給予陳念琴莫大助力。

杭州亞運在女子66公斤級奪下銅牌的陳念琴，這次將在女子65公斤級出賽，談及這次備戰以及量級的改變，透露平時體重維持在68至69公斤，減重過程中因代謝調整，特別著重飲食控制而非盲目加量訓練，以便將專注力全放在專項上。她直言，自己所屬的量級在亞洲可謂競爭最激烈，因此不會刻意設定特定對手為種子，而是將功課做足，「把自己的記戰術穩定下來，在這次比賽試試看之前沒做到的東西，打得更成熟。」

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陳念琴今年亞運將再度挑戰站上頒獎台。記者劉學聖／攝影
陳念琴今年亞運將再度挑戰站上頒獎台。記者劉學聖／攝影

吳詩儀這次因量級改變因素未能參賽，轉而全心協助陳念琴備戰。陳念琴感念表示，吳詩儀也是相當頂尖的選手，加上女生間的對打節奏與男女對練大不相同，吳詩儀不僅幫忙掌握對打節奏，更常客觀指出她的不足與可變化之處，「我們彼此高度信任，能勇敢告訴對方缺點並一起探討，過程非常有趣且受用。」

身為隊上資深學姐，陳念琴也笑說，訓練時會特別觀察學弟妹的表現，甚至會「偷偷模仿」年輕選手的創新思維與想法，從新秀身上吸取養分，帶著煥然一新的狀態挑戰亞運殿堂。

2026名古屋亞運 陳念琴 吳詩儀 拳擊

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