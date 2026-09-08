亞運武術／三度征戰心境更安定 孫家閎備齊「台日融合」秘密武器

我國亞運代表團今天舉行授旗儀式，曾於上屆亞運後一度宣布退役的武術好手孫家閎，最終決定重新站上舞台，將第三度出征亞運，邁入30歲大關的他，談及心境轉換顯得相當安定，透露這次特別準備了結合台日文化元素的全新配樂套路，要在賽場上呈現最完美的自己。

剛結束一個半月移地訓練返台，孫家閎直言技術、體能與身心都已儲備至最佳狀態，面對亞運賽程總被排在前段登場，以及面對各界關注的目光，21日就將登場的他坦言毫無壓力，「無論賽程前或後都要上場，重點是把自己的體能與身體狀況調整好，這才是最重要的。」

回首參賽歷程，孫家閎笑稱自己從第一次參賽時是「隊上最年輕且帶著傷」的惶恐不安，到如今已成為「全隊最老」，甚至這次亞運宣傳影片也參與不少片段。談到歷經過杭州亞運的洗禮，孫家閎坦言，這次心境轉變為走一步算一步，不再給自己設定過度沉重的奪牌枷鎖，而是將專注力放在把兩套全新作品發揮到極致。

為此，孫家閎特地為兩套動作量身打造全新配樂，其中太極劍項目更是「不爆雷」的秘密武器，他透露，音樂不僅結合日本當地文化，更融合了台灣重要文化元素，整體錄製過程極具意義，盼能帶給觀眾與裁判全新感受。

除了帶著全新的配樂出擊，孫家閎的家人與好友這次也將組團前往現場觀賽應援，在親友團的加持與安定的心態下，他將帶著萬全準備，再次向個人亞運生涯的新篇章發起挑戰。