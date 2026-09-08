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亞運舉重／自認狀態比杭州亞運好非常多 郭婞淳帶幸運物盼展現最好一面

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
郭婞淳透露，今年亞運個人狀態遠比杭州時好非常多。記者劉學聖／攝影
郭婞淳透露，今年亞運個人狀態遠比杭州時好非常多。記者劉學聖／攝影

我國亞運代表團今天舉行授旗典禮，即將第四度站上亞運舞台的「舉重女神」郭婞淳表示，身上掛滿加油團與團隊送上的幸運物與御守，為即將到來的亞運賽事增添不少信心與力量。

提及目前的備戰狀態，郭婞淳坦言，傷勢已獲得良好控制，且目前的身體與心態狀態「比杭州亞運好非常多」，期待能在賽場上展現出近期最好的自己。

上屆杭州亞運郭婞淳受到腰傷反覆困擾，導致最終表現未達預期，不過仍抱回銅牌；談及當時的遺憾，郭婞淳表示，如今身體狀況逐漸好轉，整體調整相當順利，「現在的狀態比起杭州亞運真的是好非常多，心態上也非常有自信。」

面對各國強敵競爭，已見慣大場面的郭婞淳態度顯得成熟且沉穩，雖清楚對手的實力與成績落點，但不會多想，「最重要的就是站在那個舞台上，盡全力把我最好的狀態發揮出來，展現最好一面，甚至是舉起近期最好的成績。」

離比賽僅剩約兩周時間，郭婞淳特別強調「不焦不躁、持續前進」的心態，笑說這次比賽時間剛好碰上中秋節，還在思考要不要帶月餅前往比賽場地。雖然包包上掛滿了親友求來的「腰、腿健康御守」與必勝符，但她清楚，大家如今對她的期望已不僅僅是成績，而是希望她能健康地完成每一場比賽。

2026名古屋亞運 郭婞淳 舉重

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