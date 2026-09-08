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亞運羽球／王齊麟接李洋「必勝御守」 喊話挑戰部長亞運奪牌紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
王齊麟接下李洋轉贈的必勝御守，象徵傳承與祝福。記者劉學聖／攝影
王齊麟接下李洋轉贈的必勝御守，象徵傳承與祝福。記者劉學聖／攝影

第20屆名古屋亞運我國代表團今天舉行授旗儀式，曾與現任運動部部長李洋攜手奪下兩屆奧運金牌，以及上屆杭州亞運一同拿下男雙銅牌的羽球名將王齊麟，特別從昔日「黃金搭檔」手中接下象徵傳承與祝福的「必勝御守」，對於兩人再度同台「合體」，王齊麟笑稱希望今年亞運能再度站上頒獎台，甚至超越李洋亞運生涯3度奪牌紀錄。

今天授旗典禮上，已成為運動部部長的李洋將「必勝御守」轉交給總統賴清德後，再贈與選手代表王齊麟，「麟洋配」再次合體，王齊麟感性表示，雖然這次身旁的搭檔不同，但看到李洋站在旁邊，依然有種並肩作戰的熟悉感，「這一次他在後勤做我們最堅強的後盾，我則在前線爭取佳績，希望能在部長上任後的首次大型運動會，拿回最好成績。」

面對即將到來的亞運挑戰，王齊麟坦言近期自身狀況確實遭遇瓶頸，與新搭檔邱相榤也持續處於磨合期，「最近狀況真的不好，但我能做的就是盡量幫助相榤找到對的節奏。希望我可以成為他的後盾，讓他更放心地去衝。」

「麟洋配」於亞運授旗典禮上再次合體。記者劉學聖／攝影
「麟洋配」於亞運授旗典禮上再次合體。記者劉學聖／攝影

談到備戰心態，王齊麟提到李洋與前輩們給予的建議就是「放心、去衝」，他強調運動會非常看重氣勢，「只要上了場展現一股衝勁，讓對手感受到畏懼，氣勢就贏了一半，能在競爭中取得更大優勢。」

今年將是王齊麟生涯第三度踏上亞運舞台，對於本屆目標，他眼神堅定地表示，希望這次能再拚一面，甚至是兩面獎牌，他分析這次羽球代表隊陣容實力堅強，而個人賽雖然近期狀態尚待調整，但仍充滿信心。他更笑說，李洋在亞運累積獲得三面獎牌，自己目前僅有兩面，「希望能在團體與個人賽衝擊獎牌，追上甚至超越李洋的紀錄。」

至於家人是否會前往日本加油？王齊麟透露，考量到小孩年幼、作息不易調整，加上選手村與球場有約半小時車程，若讓老婆帶著孩子奔波過於辛苦，自己也難免會分心，「這畢竟是亞運這樣重要的比賽，希望還是能專心、全力以赴。」

齊麟笑稱希望今年亞運能再度站上頒獎台，甚至超越李洋亞運生涯3度奪牌紀錄。記者劉學聖／攝影
齊麟笑稱希望今年亞運能再度站上頒獎台，甚至超越李洋亞運生涯3度奪牌紀錄。記者劉學聖／攝影

亞運授旗典禮團拍。記者劉學聖／攝影
亞運授旗典禮團拍。記者劉學聖／攝影

王齊麟 亞運 李洋 2026名古屋亞運 羽球

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