亞運／為中華代表團授旗、頒加菜金 賴清德：不預設奪牌、放心去拚

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會我國代表團授旗典禮今天在高雄國家運動訓練中心大禮堂舉行，由總統賴清德親自將國旗及代表團團旗授予中華奧會主席蔡家福兼代表團團長，及代表團總領隊、中華奧會副主席廖裕輝，賴清德也強調將不會為選手預設奪牌表現，而是希望他們能夠站上舞台、放心去拚。

賴清德特別頒贈30萬元加菜金，並贈送「必勝御守」予代表團，分別由霹靂舞代表隊楊加力及羽球代表隊王齊麟代表領受，表達對選手及教練團隊的關懷與祝福，也象徵國人對中華隊選手的支持與應援。

本次授旗典禮與以往不同的是，特別在會場布置「亞運大道」，讓代表團成員提前感受踏上征途的興奮與榮耀，也呼應本次代表團「前進亞運，一起上場」的口號。典禮中安排由楊加力及王齊麟抽取「團運籤」的儀式，最終兩人皆抽出「上上籤」，並由賴清德及運動部部長李洋分別唸出籤文，分別為「相信自己就可以得勝」與「放心去拚」，為代表團授旗誓師增添互動與儀式感，也象徵全體團員將帶著祝福與期許，正式啟程、迎接即將到來的亞運挑戰。

賴清德親授國旗與團旗，為亞運代表團授旗誓師。記者劉學聖／攝影

本屆愛知名古屋亞洲運動會，我國將派出堅強陣容，共計481名選手參賽，加上各代表隊教練、醫護團隊及團本部職員等，代表團總人數達744人。

賴清德在致詞時也感謝李洋，以昔日運動員的角度提供選手需要的幫助，尤其是在本屆亞運後勤支援工作上做到應有盡有，「我特別要跟各位選手勉勵，這個舞台是屬於你們的，能夠站上這個舞台是經過日復一日的訓練，甚至是遭遇過受傷、低潮、挫折。我不會為大家設定今年名古屋亞運要多少金牌、多少銀牌、多少銅牌，我只想要提醒各位，這個舞台屬於你們，站上這個舞台就是放心去拚，相信自己，去盡情發揮、超越過往自己的成績。」

賴清德特別頒贈30萬元加菜金，並贈送「必勝御守」予代表團。記者劉學聖／攝影

為讓代表團成員能夠安心備戰、專注賽場，中華奧會也積極投入代表團後勤整備工作，依照綜合性運動賽會及當地氣候、環境與選手實際需求，規劃完整的代表團裝備。在運動部政策支持下，本屆亞運共準備高達32項裝備，包括訂製進場服套裝、行李箱、後背包、側背小包、太陽眼鏡、運動帽、運動套裝、鞋子，以及萬國插座、行動電源、防曬用品等，從正式場合到比賽、生活所需，全面提供選手與代表團成員使用。

其中，中華奧會更特別設計愛知名古屋亞洲運動會中華專屬徽章，融合台灣藍鵲、窗花、名古屋城及櫻花等台灣與日本的特色元素，不僅成為本屆亞運代表團的重要紀念品，也期待透過徽章交換，促進中華隊選手與各國運動員之間的交流，將台灣的文化特色帶到國際舞台。