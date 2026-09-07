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亞運棒球／中華隊名單敲定 古林睿煬傷退補進黃仲翔
名古屋亞運中華成棒隊名單公布，新增一名傷兵辭退，旅日火腿隊投手古林睿煬昨天練習導致左側腹肌拉傷，經MRI及醫生判定，確定退出，緊急協調響尾蛇隊黃仲翔遞補參賽，尚待響尾蛇球團回覆確認是否同意，其餘成員均已獲得確認參賽。
中華隊名單
投手
郭子銓（台灣電力）
劉致榮（無所屬）
黃仲翔（美職響尾蛇）
王宇傑（台灣電力）
王彥程（韓職韓華鷹）
徐翔聖（日職養樂多）
林昱珉 （美職響尾蛇）
林佾葳（合作金庫）
王政浩（合作金庫）
游宗儒（列特博生技）
潘文輝（美職費城人）
捕手
張翔（統一獅）
蔡瑋泰（台南市）
內野手
陳敏賜 （台壽霸龍）
林雨力 （台壽霸龍）
李亦崴 （合作金庫）
黃韋盛 （中信兄弟）
陽柏翔 （樂天金鷲）
高育瑋 （合作金庫）
劉基鴻 （味全龍）
外野手
朱迦恩 （統一獅）
楊振裕 （合作金庫）
陳晨威 （樂天桃猿）
陳孝允 （合作金庫）
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