亞運棒球／強投郭斌得留在金牌戰投中華隊！母隊斗山熊恐18天無王牌

名古屋亞運於9月21至27日登場，各國積極備戰，由柳志炫總教練執掌兵符的韓國棒球代表隊也將於9月14日展開集訓。對於接下來「太極戰士」可能面臨的困難，韓媒《The Gate》特別指名，表示韓國隊早已將中華隊設定為奪冠「最強假想敵」，更可能將絕對王牌郭斌保留至對台灣一戰。

《The Gate》在報導中分析，若亞運衛冕軍韓國隊成功挺進決賽，「那最有可能遇到的對手就是台灣。在這樣的情況下，球隊極有可能會派出最強投手郭斌先發出戰。」

而韓職這次在亞運期間不停賽，《The Gate》提到，各球團必須面臨主力被徵召的戰力空窗期，而各隊當中最受影響的就是郭斌所在的斗山熊。除了這位暫居聯盟防禦率與三振的雙冠王將缺陣外，勝投王崔敏錫以及主力內野手朴俊順也都披上國家隊戰袍，球隊等同失去兩大王牌外加核心打者。

其他球隊如起亞虎也因為全壘打王金倒永等三人入選，戰力出現不小折損，至於目前在季後賽邊緣掙扎的韓華鷹則是相繼折損重砲盧施煥、文賢彬以及被徵召至中華隊的台灣左投王彥程。

《The Gate》進一步補充，若金牌戰中郭斌對決中華隊被消耗大量球數，回國後勢必需要時間恢復，預計最快也必須到10月初才能再次登板，意味著斗山熊有18天以上「無王牌」的空窗期，對球隊爭搶季後賽有利席次埋下伏筆。此外，許多球團人士表示擔憂，指出選手才剛在經典賽結束後，又要接著打亞運，可能會出現歸隊後過勞受傷的情況。