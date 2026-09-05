亞運棒球／鄭宗哲孫易磊等4旅外替換 劉致榮、徐翔聖有望遞補

名古屋亞運將於19日開幕，棒球項目台灣代表隊名單有4名旅外球員變動，包括投手徐若熙、孫易磊、莊陳仲敖和野手鄭宗哲，據了解，有望由劉致榮、徐翔聖、游宗儒和陽柏翔遞補。

名古屋亞運棒球項目先前公布的24人名單中，總計選進美、日、韓、中職共13名職棒球員，但部分球員有傷勢狀況，今天召開選訓會議，決定更換球員名單，旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙7月腰部動刀辭退，由具旅美資歷的投手劉致榮遞補。

旅美運動家隊投手莊陳仲敖也因為身體狀況辭退，至於日職北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊、美職波士頓紅襪隊野手鄭宗哲，兩人過往都是國家隊常客，對拚戰國家隊意願高，但考量選手生涯，鄭宗哲隨時有上大聯盟的機會，教練團和選訓委員也做出割捨。

劉致榮。圖中華民國棒球協會提供

據了解，有望遞補的人選為東京養樂多燕子隊投手徐翔聖、樂天金鷲隊野手陽柏翔，和業餘列特博生技投手游宗儒。

棒協公告表示，已於今日上午舉行完成國家代表隊選訓會議，但是還需呈報至運動部、奧會以及國訓中心完成審查核備，故預計7日公布最終亞運棒球代表隊名單。