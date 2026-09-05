亞運田徑／與神同行 廖晏均相隔8年再戰亞運心態、角色大不同

我國「短跑甜心」廖晏均相隔8年將再度站上亞運會舞台，在今天出席活動受訪時她坦言，自己從上次參賽算是陣中年紀較小的成員，到如今都被叫「學姊」，心態與角色上確實有很大轉變，不過她也期許自己能夠保持愉悅心情好好享受這次舞台，比賽就交給上天決定。

廖晏均2018年雅加達亞運會在女子100公尺賽事登場，儘管順利晉級到準決賽，但卻以0.01秒的差距與決賽擦身而過，而相隔8年她再度取得名古屋亞運參賽權，也讓她在今天受訪時直言期待。

「8年在旁人看起來可能覺得很久，但對我來說就像是一轉眼，那時候我在代表隊中算是年紀偏小，但現在都被叫學姊。」談到將重回亞運舞台時，廖晏均說：「感覺這才像是沒多久以前的事情，但我練田徑也十幾年了，到目前為止我還是很熱愛這項運動，因為田徑帶給我很多快樂。」

而今年廖晏均雙親也預計將前往名古屋買票到場為她加油打氣，她也直言在年紀與心態都已經與8年前大不相同的情況下，期許自己能夠保持愉悅的心情出賽，好好享受這個舞台，「心裡肯定會有想要的目標，但我都盡量不要給自己太大壓力，到了這個年紀還能健康比賽，我希望自己能享受這個過程，尤其我過去跑出佳績的時候，大多都是在沒有預設目標的情況下。」

談到與今天一同出席活動的楊俊瀚，相隔8年將再度成為隊友一同征戰亞運，廖晏均也表示，儘管兩人只相差一歲多，但楊俊瀚過去在短跑上的成就對她來說就像是「神」一樣，很開心今年兩人能夠再度一起參賽。