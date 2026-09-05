亞運田徑／放眼連3屆奪牌 「最速男」楊俊瀚坦言狀態不差期待高

上屆杭州亞運會在男子200公尺拿下銅牌，也是田徑隊唯一一面獎牌的我國「最速男」楊俊瀚，即將再度啟程名古屋亞運力拚站上頒獎台，在今天與「短跑甜心」廖晏均一同出席活動時，楊俊瀚也坦言對於今年亞運相當期待，尤其今年個人調整狀態相當不錯，4月時甚至跑出平自己全國紀錄的表現，對於信心來說是很大提升。

楊俊瀚在過去兩屆亞運會中於男子200公尺賽事抱回1銀、1銅，其中在2018年雅加達亞運會上更是以20秒23的成績打破全國紀錄拿下銀牌，而今年他也將再度肩負起奪牌任務前往名古屋。

在今天出席「2026年武動全能體育嘉年華開幕儀式」時，楊俊瀚也直言對於名古屋亞運確實充滿期待，「目前對於自己是非常有信心的，因為今年狀態還不錯，雖然中間遇過一些出賽的狀況，但在回到美國跟教練討論後，回到台灣也積極地做一些訓練與調整，跟隊友也有不錯的合作，所以還蠻期待今年的表現。」

楊俊瀚指出，自己上次打破男子200公尺全國紀錄已經是8年前的雅加達亞運，今年4月則是在美國跑出平自己100公尺全國紀錄的10秒11，讓他對於亞運表現信心大增，「我覺得這對我來說會是一個很棒的加分，因為心理層面的壓力也蠻大的，能在賽季初期就跑出接近自己最佳成績，讓我在準備上也更有方向。」

除了參賽外，楊俊瀚今年也將角逐亞奧會運動員委員選舉，他說：「很謝謝中華奧會推薦我去參選，當然參選部分非常重要，但目前還是先把重心放在比賽上，委員選舉部分我也會積極準備，希望有機會的話也能為運動員發聲。」