亞運拳擊／奧運奪金後曾考慮退休！ 林郁婷決定續戰：用表現回應質疑者

台灣拳擊女將林郁婷接受法新社專訪時表示，她在巴黎奧運勇奪金牌後一度考慮過退休，但最終決定繼續征戰拳壇，部分原因是希望以行動回應那些質疑她參賽資格的人。

法新社報導，林郁婷與阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）在2024年巴黎奧運期間捲入性別爭議風波，連美國總統川普（Donald Trump）、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）及英國作家JK羅琳（J.K. Rowling）也加入這場爭論。

國際拳擊總會（IBA）2023年表示，林郁婷與克莉芙未通過性別資格檢測，並取消兩人參加當年世界錦標賽的資格。

然而，國際奧林匹克委員會（IOC）認為她們是備受質疑的國際拳擊總會「突然且武斷的決定」的受害者，因此允許兩人在巴黎奧運出賽，最後她們雙雙奪金。

被視為台灣之光的林郁婷坦言，當時她曾思考，是否已到了告別自己所熱愛的拳擊運動的適當時機。

現年30歲的林郁婷罕見受訪時告訴法新社，她已達成自己一直努力追求的目標，那時似乎是個優雅退場的好時機。

今年3月，接替國際拳擊總會負責管理這項運動的「世界拳擊聯盟」（World Boxing, WB）完成林郁婷的性別資格審查，准許她重返賽事。

兩度勇奪世錦賽冠軍的林郁婷，將在日本本月19日起舉行的亞洲運動會出賽。她說，若選擇退休，會讓身邊的親朋好友感到失望。

她表示，她不願拋下團隊夥伴，同時也想看看自己的能力究竟能走多遠。

林郁婷希望把巴黎奧運期間及其後的陰霾拋諸腦後。她談到，一直糾結在負面事物中只會讓她陷入悲觀心態。

步入正軌、蓄勢待發

林郁婷升上一個量級後，目標是在亞運連續兩屆奪金。

她上屆亞運及巴黎奧運都是在57公斤量級拿下冠軍，但本月在愛知名古屋亞運將挑戰60公斤量級。

她指出，現在她感到事情逐漸步入正軌，今年再次回歸賽場，她也逐漸找回自己的反應和狀態，感覺節奏又回來了。

林郁婷今年重返國際賽事，先在蒙古國烏蘭巴托亞洲拳擊錦標賽60公斤級奪銅，接著在WB盃中國站摘銀。

她指出，升量級後對她而言一切都是新的，這是新的目標、挑戰及里程碑。

思緒清晰、決心堅定

林郁婷13歲時，第一次在鶯歌國中體育館戴上拳擊手套。

她的教練曾自強回憶，那時的她身材嬌小，在身體條件上沒有明顯優勢，然而一旦她下定決心鎖定目標，就會全力以赴。

曾自強告訴法新社，林郁婷總是正面迎擊挫折，適時重設目標，並以清晰思緒與堅定決心達成目標。

林郁婷坦言，她對訓練抱持極高標準與嚴謹態度，但在高強度訓練之餘，她也會玩Pokemon Go放鬆心情。

她也涉獵股票市場，並把股票交易比喻為出拳。她表示自己非常嚴格地控管風險；賽場上的最佳風險管理就是確保自己把能做的部分做好，因為這是她唯一能控制的事情。

珍藏巴黎奧運金牌

巴黎奧運奪金兩年後，林郁婷仍將這面金牌仔細包裹並收藏在房間裡，鮮少對外展示。

她提到，由於尚未找到理想的展示方式，目前還沒把獎牌展示出來，未來或許會和其他獎牌一同陳列。

林郁婷還說，她也擔心會弄壞、弄髒或不小心刮傷這面金牌。