亞運棒球／韓媒警戒中華隊！投打守跑都大幅進步 投手戰力「可能高出韓國兩個檔次」

愛知‧名古屋亞運即將登場，中華隊本次菁英集結，喊出「爭金目標」，而將挑戰史無前例棒球金牌5連霸的韓國，則把中華隊視為衛冕路上的一大絆腳石。韓媒指出，中華隊此次大幅集結旅外與職業戰力，包含7名曾參加今年經典賽的球員，尤其投手群擁有多名「火球男」，甚至讓韓國KBO戰力強化委員會主委趙啟顯直言，中華隊投手戰力「可能比我們高出一個半、甚至兩個檔次」。

韓國《Star News》近期以亞運棒球5連霸為題進行分析，將本屆中、韓、日三隊特色歸納為「韓國靠實戰感、日本靠組織力、中華隊靠個人能力」。韓媒認為，中華隊這次選擇大幅挹注海外戰力，整體陣容幾乎朝最強戰力組成，除了中華職棒好手，也納入效力美國、日本的球員，包含效力KBO韓華鷹的左投王彥程，還有部分投手具備150公里以上的速球能力，在短期國際賽中將是極具威脅的武器。

此外，中華隊此次有多達7名球員曾經參與今年的WBC，加上中華職棒與旅外球員共同組成陣容，這樣的戰力組合，也讓韓國方面不敢將中華隊視為一般的亞洲對手。前5屆韓職全明星強投、這次負責情蒐資訊的趙啟顯對中華隊的評價更是直接，他指出，中華隊近年在投手、打者、守備及跑壘等各方面都有大幅進步，尤其投手戰力更值得警戒，「可能比我們高出一個半、甚至兩個檔次」。

韓媒認為，中華隊最大的優勢就在於球員個人能力，尤其旅外戰力加入後，整體投打天花板明顯拉高；相較之下，韓國隊是以25歲以下KBO球員為主，再搭配盧施煥、文保景、郭彬等具經驗的球星，最大優勢則是球員正處於例行賽期間，擁有最完整的實戰感與比賽節奏。

韓媒分析，韓國隊此次面臨的最大問題反而是集訓時間有限。球季期間才完成徵召，球員彼此熟悉與戰術磨合的時間相對不足；相較之下，日本隊雖然沒有徵召職業球員，而是以社會人球員組隊，卻從7月起便展開長期集訓，並且有地主豐田汽車7名球員坐鎮，經過長時間磨合後，守備與戰術執行能力被視為最大優勢。

因此，韓媒把三隊特色分別定位為「韓國的實戰感、日本的組織力、中華隊的個人能力」。其中，中華隊雖然也被點出傷勢與旅外球員徵召協調等問題，可能造成部分戰力缺口，但單就球員個人能力而言，已經被韓國視為本屆爭金不可忽視的強敵。