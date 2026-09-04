亞運棒球／劉基鴻一句「要讓韓國當兵」 韓媒解讀玩笑挑釁

中華職棒味全龍隊三壘手「紅色大砲」劉基鴻即將代表中華隊出戰名古屋亞運，日前談到爭金目標時，笑稱「我們都有當兵」，更喊話「一定要讓韓國當兵」，這段帶有玩笑意味的發言，意外跨海受到關注，南韓媒體《Baseball Korea》特別轉發相關內容，形容劉基鴻這番話是對南韓隊帶有玩笑意味的「挑釁」。

劉基鴻日前接受《TSNA》訪問時，被問到即將登場的名古屋亞運以及中華隊爭金目標，他以輕鬆口吻談到南韓隊，笑說「我們都有當兵」，因此希望這次能阻止南韓球員摘金，「一定要讓他們當兵」，目標就是幫助中華隊搶下金牌。

這句話之所以迅速引起韓媒注意，關鍵就在於南韓棒球與「兵役」之間特殊的關聯。南韓成年男性依法具有服兵役義務，但頂尖運動員若在奧運奪牌，或於亞運拿下金牌，符合相關資格後可取得兵役特例，不必服一般現役軍人役。

不過，兵役特例並非完全免除義務，取得資格的運動員仍須接受約3週基礎軍事訓練，並在34個月的編管期間，透過自身運動專長完成544小時公益服務；在符合規定的情況下，仍可維持職業球員身分並持續參賽。

因此，亞運金牌對部分仍有兵役需求的南韓職業球員而言，不只是國家隊榮譽，更可能攸關職業生涯規劃。這也是南韓棒球代表隊歷屆出征亞運時，「兵役」始終是外界關注焦點。

根據賽程，2026年名古屋亞運將於9月19日至10月4日舉行，棒球項目9月21日開打，中華隊、南韓、香港與泰國同被分在B組，預賽分組前兩名晉級複賽，其中中華隊與南韓這兩支爭金熱門首戰就即將交鋒。

台韓兩隊在亞運棒球賽場早已是老對手。棒球自1994年廣島亞運正式成為競賽項目後，中華隊累計拿下1金、4銀、3銅，唯一一次登頂是在2006年杜哈亞運，當時中華隊在金牌戰面對日本，靠著林智勝的再見安打，最終以8比7贏球抱回隊史首面亞運棒球金牌。

反觀南韓近年則是亞運棒球最強勢的隊伍，從2010年廣州、2014年仁川、2018年雅加達，到2023年杭州亞運，已經完成4連霸，本屆名古屋亞運將力拚史無前例的5連霸。

上屆杭州亞運，中華隊曾在預賽以4比0完封南韓，不過兩隊最終仍在金牌戰碰頭，南韓靠著2比0勝出完成復仇，中華隊則收下銀牌。如今時隔3年再度於亞運交鋒，這場預賽首戰也將成為中華隊爭冠路上的重要考驗。

中華隊本屆陣容同樣受到高度期待，運動部7月公布的24人名單，包含徐若熙、古林睿煬、孫易磊、林昱珉、王彥程、鄭宗哲等旅外好手。不過隨著球員近期狀況有所變化，部分人選仍可能調整，最終名單將在近期正式確認。