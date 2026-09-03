名古屋亞運19日登場！李洋親赴督陣：精進後勤團隊 備戰2028奧運

2026年愛知名古屋亞運將從9月19日起登場，運動部長李洋今天表示，他在比賽期間將親自前往名古屋，為選手和教練提供更好的照顧。由於今年亞運未設置選手村，李洋說已經訂好超過131間飯店房間，運動部會把後勤做到最好。

第20屆亞運將從9月19日至10月4日，由日本愛知縣及名古屋市聯合舉辦。我國代表團團員達735 名，其中選手有482人、教練150 人，將會參與34個競賽項目。賽會主要場館是位於日本的愛知縣及名古屋市，另有部分賽事在東京、靜岡、大阪、歧阜等地舉辦；本屆賽會並未興建選手村，是以貨櫃屋、郵輪及飯店提供代表團進駐，也因此增加各國後勤支援的複雜及困難。

行政院長卓榮泰在行政院會表示，感謝運動部長李洋特別在4月前往日本實地探勘，並在名古屋市及豐橋市預先設置2處中繼站，也在東京設立衛星站，提供代表隊醫護、膳食等必要支援。

卓榮泰說，本屆亞運代表團中，醫護及中繼站的人員數量均較歷次大幅增加，在名古屋市也預訂飯店房間提供代表團使用，請運動部繼續偕同外交部、農業部、國家運動訓練中心及中華奧會等機關單位，協力為我國選手提供最完善的後勤服務，也要求備妥關於競賽、交通、食宿、訓練、防護安全等各項應變備案，支援選手爭取最佳成績。

李洋表示，他在賽事期間會親自到名古屋現場，針對貨櫃屋、郵輪等住宿問題，我方已經預訂了131間飯店，近期又有陸續加訂，希望給選手最好的照顧。

對於亞運的奪牌目標，李洋說，他過去身為運動員，相信選手們一上場一定會全力拚戰，運動部的角色就是幫助選手全力上場，會把後勤做到最好。

媒體也關切，李洋親自前往日本，是否可能會見文科省等官員改善台日關係？李洋表示目前沒有這樣的安排，他強調此行親自去名古屋是以選手、教練為主，希望精進後勤團隊，同時也備戰2028洛杉磯奧運。