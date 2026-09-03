快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運女足／蘇芯芸傷退潘昕妤頂替 中華隊啟程日本移訓

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華女足啟程日本移訓，為名古屋亞運做最後衝刺。圖／中華足球協會提供
中華女足啟程日本移訓，為名古屋亞運做最後衝刺。圖／中華足球協會提供

我國名古屋亞運女足代表隊在今天啟程日本，為14日即將登場的分組賽賽事進行最後備戰，而中華足球協會也在今天公布最終參賽名單，其中蘇芯芸因傷退出改由潘昕妤頂替，中華隊則將在14日的分組賽首戰迎戰越南隊。

中華女足今年由比利時籍總教練德維爾德（Patrick De Wilde）領軍，參賽名單則為王郁婷、張季蘭、潘昕妤、林靜萱、廖婕甯、全子宇、若林美里、田中麻帆、許翊筠、松永早姬、何家瑄、林欣卉、潘彥昕、吳愷晴、曾筠晴、劉于喬、陳妗文、程思瑜、蘇育萱、陳英惠、陳昱嫀、黃可欣與劉穎嘉。

中華足協今天指出，原入選參賽名單中的蘇芯芸，因傷經專業醫療人員評估，遺憾退出此次亞運，並經教練團綜合考量球員集訓表現後，決定將由潘昕妤出賽，「感謝全體教練、職員及選手們於備戰期間的投入，也期望芯芸安心休養、早日恢復健康。」

而中華女足也在今天啟程日本進行移地訓練，為亞運做最後衝刺，本屆亞運中華女足與越南、泰國和地主日本分在同組，其中14日分組賽首戰就將對上越南。

2026名古屋亞運 足球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運籃球／阿巴西、劉錚退出男籃名單 陳冠全、譚傑龍頂替

亞運籃球／男籃爭取雙歸化未果10日打頭陣 教頭盼參加獎牌戰而非開幕式

亞運籃球／曾祥鈞重返名古屋不推台灣拉麵 游艾喆亞運初體驗不多想

亞運／全面升級醫療防護及後勤支援 運動部力挺代表團迎戰亞運

相關新聞

亞運籃球／12人名單陸續出爐 南韓李賢重領軍、菲律賓布朗尼掛帥

名古屋亞運會男籃賽事將在10日率先點燃戰火，各國也在近兩日陸續公布12人參賽名單，其中南韓隊也以全一軍陣容出征，包括李賢重、呂俊錫等旅外球員，至於菲律賓隊則是以全PBA本土陣容搭配上歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）出擊。

亞運女足／蘇芯芸傷退潘昕妤頂替 中華隊啟程日本移訓

我國名古屋亞運女足代表隊在今天啟程日本，為14日即將登場的分組賽賽事進行最後備戰，而中華足球協會也在今天公布最終參賽名單，其中蘇芯芸因傷退出改由潘昕妤頂替，中華隊則將在14日的分組賽首戰迎戰越南隊。

亞運／全面升級醫療防護及後勤支援 運動部力挺代表團迎戰亞運

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會將於9月19日至10月4日舉行，為協助教練及選手積極備戰，運動部提供完善後勤支援，包括強化醫療防護、中繼站支援、數位後勤等各項服務，做代表隊最堅強的後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。