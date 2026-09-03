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亞運女足／蘇芯芸傷退潘昕妤頂替 中華隊啟程日本移訓
我國名古屋亞運女足代表隊在今天啟程日本，為14日即將登場的分組賽賽事進行最後備戰，而中華足球協會也在今天公布最終參賽名單，其中蘇芯芸因傷退出改由潘昕妤頂替，中華隊則將在14日的分組賽首戰迎戰越南隊。
中華女足今年由比利時籍總教練德維爾德（Patrick De Wilde）領軍，參賽名單則為王郁婷、張季蘭、潘昕妤、林靜萱、廖婕甯、全子宇、若林美里、田中麻帆、許翊筠、松永早姬、何家瑄、林欣卉、潘彥昕、吳愷晴、曾筠晴、劉于喬、陳妗文、程思瑜、蘇育萱、陳英惠、陳昱嫀、黃可欣與劉穎嘉。
中華足協今天指出，原入選參賽名單中的蘇芯芸，因傷經專業醫療人員評估，遺憾退出此次亞運，並經教練團綜合考量球員集訓表現後，決定將由潘昕妤出賽，「感謝全體教練、職員及選手們於備戰期間的投入，也期望芯芸安心休養、早日恢復健康。」
而中華女足也在今天啟程日本進行移地訓練，為亞運做最後衝刺，本屆亞運中華女足與越南、泰國和地主日本分在同組，其中14日分組賽首戰就將對上越南。
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