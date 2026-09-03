亞運／全面升級醫療防護及後勤支援 運動部力挺代表團迎戰亞運

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會將於9月19日至10月4日舉行，為協助教練及選手積極備戰，運動部提供完善後勤支援，包括強化醫療防護、中繼站支援、數位後勤等各項服務，做代表隊最堅強的後盾。

第20屆亞運是運動部成立後所參加的第一個大型國際綜合性運動賽會，也是組團規模最大的賽會。運動部自113年8月即啟動亞運培訓作業，分3階段實施培訓工作，並且已於今年7月1日進入最後總集訓階段，各代表隊持續積極訓練以迎戰亞運賽事。

本屆亞運我國共遴選出482名選手，將參加34種運動競賽。運動部全面提升醫療防護及中繼站服務量能，團本部配置53名醫護及物治防護人員，中繼站規模及服務也大幅提升，除增設5名駐診醫師，也配置42名支援人員，提供物理治療、運動防護、體能訓練、運動生理、心理及膳食等多元服務。

為強化選手照顧，亞運各代表隊均配置物治師或防護員隨隊，提供賽前訓練、賽中比賽及賽後恢復等運動防護服務；針對高風險運動種類及有較高醫療需求的賽事，也視需要安排醫師隨隊。此外，運動部首次在總集訓期間，提供教練及選手返家交通費補助，每月4次、每次最高3300元，減輕選手備戰期間的交通負擔。

運動部表示，參加亞運為我國重要運動政策之一，將持續偕同國家運動訓練中心及中華奧林匹克委員會，妥善規畫辦理第20屆亞運組團參賽行政後勤支援等相關作業，協助各運動種類代表隊積極備戰，力拚佳績。