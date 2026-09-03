快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／全面升級醫療防護及後勤支援 運動部力挺代表團迎戰亞運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
參加亞運的男子羽球隊，包括男單好手周天成（右2）以及首度參加亞運的林俊易（右）為男單奪牌雙熱門。 中央社
參加亞運的男子羽球隊，包括男單好手周天成（右2）以及首度參加亞運的林俊易（右）為男單奪牌雙熱門。 中央社

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會將於9月19日至10月4日舉行，為協助教練及選手積極備戰，運動部提供完善後勤支援，包括強化醫療防護、中繼站支援、數位後勤等各項服務，做代表隊最堅強的後盾。

第20屆亞運是運動部成立後所參加的第一個大型國際綜合性運動賽會，也是組團規模最大的賽會。運動部自113年8月即啟動亞運培訓作業，分3階段實施培訓工作，並且已於今年7月1日進入最後總集訓階段，各代表隊持續積極訓練以迎戰亞運賽事。

本屆亞運我國共遴選出482名選手，將參加34種運動競賽。運動部全面提升醫療防護及中繼站服務量能，團本部配置53名醫護及物治防護人員，中繼站規模及服務也大幅提升，除增設5名駐診醫師，也配置42名支援人員，提供物理治療、運動防護、體能訓練、運動生理、心理及膳食等多元服務。

為強化選手照顧，亞運各代表隊均配置物治師或防護員隨隊，提供賽前訓練、賽中比賽及賽後恢復等運動防護服務；針對高風險運動種類及有較高醫療需求的賽事，也視需要安排醫師隨隊。此外，運動部首次在總集訓期間，提供教練及選手返家交通費補助，每月4次、每次最高3300元，減輕選手備戰期間的交通負擔。

運動部表示，參加亞運為我國重要運動政策之一，將持續偕同國家運動訓練中心及中華奧林匹克委員會，妥善規畫辦理第20屆亞運組團參賽行政後勤支援等相關作業，協助各運動種類代表隊積極備戰，力拚佳績。

亞運 運動部 運動 2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

名古屋亞運後勤升級 華航、星宇出動大機型選手全搭商務、豪經艙

亞運／開幕倒數 奧會主席、代表團總領隊加碼奪牌獎金

亞運／名古屋亞運參加人數暴增 組委會與亞奧會磋商縮減

亞運／北韓將派百名選手征戰 盼為金正恩帶來喜悅

相關新聞

亞運籃球／12人名單陸續出爐 南韓李賢重領軍、菲律賓布朗尼掛帥

名古屋亞運會男籃賽事將在10日率先點燃戰火，各國也在近兩日陸續公布12人參賽名單，其中南韓隊也以全一軍陣容出征，包括李賢重、呂俊錫等旅外球員，至於菲律賓隊則是以全PBA本土陣容搭配上歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）出擊。

亞運女足／蘇芯芸傷退潘昕妤頂替 中華隊啟程日本移訓

我國名古屋亞運女足代表隊在今天啟程日本，為14日即將登場的分組賽賽事進行最後備戰，而中華足球協會也在今天公布最終參賽名單，其中蘇芯芸因傷退出改由潘昕妤頂替，中華隊則將在14日的分組賽首戰迎戰越南隊。

亞運／全面升級醫療防護及後勤支援 運動部力挺代表團迎戰亞運

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會將於9月19日至10月4日舉行，為協助教練及選手積極備戰，運動部提供完善後勤支援，包括強化醫療防護、中繼站支援、數位後勤等各項服務，做代表隊最堅強的後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。