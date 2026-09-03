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亞運籃球／12人名單陸續出爐 南韓李賢重領軍、菲律賓布朗尼掛帥

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李賢重領銜南韓盼洗刷上屆亞運第7名恥辱。 新華社
李賢重領銜南韓盼洗刷上屆亞運第7名恥辱。 新華社

名古屋亞運會男籃賽事將在10日率先點燃戰火，各國也在近兩日陸續公布12人參賽名單，其中南韓隊也以全一軍陣容出征，包括李賢重、呂俊錫等旅外球員，至於菲律賓隊則是以全PBA本土陣容搭配上歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）出擊。

名古屋亞運會首個點燃戰火的賽事就是10日將展開分組賽的男籃賽，其中中華隊在昨天正式確認12人名單，而南韓與菲律賓也在同日揭曉參賽名單。

其中與日本、沙烏地阿拉伯、印尼一同分在A組的南韓，這次以一軍陣容出擊，由王牌球星李賢重和旅外好手呂俊錫領銜，搭配上李政玹、文裕賢、卞俊亨、柳基相、李宇碩、安英俊、丹尼爾、崔俊龍、李承鉉以及張在錫，試圖洗刷上屆杭州亞運會僅拿下第7名的恥辱。

菲律賓由歸化球員布朗尼領軍征戰亞運。 新華社
菲律賓由歸化球員布朗尼領軍征戰亞運。 新華社

至於分在C組的菲律賓，這次則與中國大陸、巴林、哈薩克同組，並由歸化球員布朗尼搭配PBA本土陣容出擊，包括資深後衛伯力克（Robert Bolick）、混血球員貝茲（Brandon Bates）與巴爾菲爾德（Sedrick Barefield）。

今年亞運男籃共計12支隊伍參賽並分成3組進行分組賽，除了分組前2名直接晉級8強外，將擇優2支分組第3名晉級，獎牌戰則將落在亞運開幕式隔日的20日登場。

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