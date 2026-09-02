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亞運籃球／瓊斯盃好表現重拾信心備戰亞運 譚傑龍成中華隊活棋

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
譚傑龍這次亞運會將扮演中華隊活棋。記者劉肇育／攝影
譚傑龍這次亞運會將扮演中華隊活棋。記者劉肇育／攝影

今年瓊斯盃代表中華藍出賽表現亮眼的譚傑龍，今年名古屋亞運最後一刻與陳冠全臨危受命頂替傷退的劉錚與阿巴西，譚傑龍指出，在去年重返球場後一直受到身邊不少人幫忙，自己也更認真對待籃球生涯，對於這次在瓊斯盃有亮眼表現後也替補進入亞運陣容，他也期許能繼續扮演中華隊的活棋與苦工，為球隊做出貢獻。

曾一度因為場外風波暫別球場的譚傑龍，在去年加入領航猿後更加珍惜舞台，今年瓊斯盃他也在中華藍傷兵累累的情況下挺身而出，不僅協助球隊捍衛禁區，也展現不錯的外線手感。在瓊斯盃結束後，他也與陳冠全一同替補進入亞運中華隊陣容，將首次參與亞運會。

談到將參與亞運會，譚傑龍直言相當珍惜這次機會，「這算是我第一次跟庭謙、阿駿他們一起出國比賽，但來到這邊後跟瓊斯盃也很不一樣，這算是真正意義上的一軍，強度也提升很多，當然也希望把好的狀態延續到國外。不過來到這邊我的角色肯定也不一樣，尤其圖奇教練對於我的定位一直都很多元，希望能夠繼續對球隊有所貢獻。」

對於首次參加亞運會，譚傑龍也透露確實有點期待，並且爆料身為「電競迷」的隊友雷蒙恩與馬建豪，也打算前去觀看電競賽事，甚至還帶了外套希望獲得南韓電競名人Faker的簽名，「我自己的話則是想去看個田徑或是舉重之類的，因為這一直以來都是台灣的強項，有機會想去體驗一下那種高張力。」

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