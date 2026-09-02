快訊

玩真的？美商務部長：評估開徵新晶片關稅 赴美設廠可減免

日職／孫易磊平手登板後援2局無失分 最快155公里奪第5次中繼成功

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運籃球／曾祥鈞重返名古屋不推台灣拉麵 游艾喆亞運初體驗不多想

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
曾祥鈞今年亞運將再度回到名古屋出賽。記者劉肇育／攝影
曾祥鈞今年亞運將再度回到名古屋出賽。記者劉肇育／攝影

名古屋亞運五對五男籃賽事將在下周率先點燃戰火，其中曾旅日加入B聯盟名古屋戰鷹的中華男籃長人曾祥鈞，也將再度回到名古屋出賽，被問到前往名古屋參賽是否有什麼要特別提醒隊友時，他則開玩笑表示，那邊有「台灣拉麵」但並沒有台灣味，所以不需要特別去吃。

今年亞運會將在日本名古屋與愛知登場，其中男籃賽事更將是所有賽事中最早點燃戰火的，而即將在7日啟程的中華男籃，包括現任與前旅日好手游艾喆以及曾祥鈞目前也已經蓄勢待發。

其中曾祥鈞曾在2024-25賽季加入B聯盟名古屋戰鷹隊，並在去年回鍋前東家台北富邦勇士，談到這次將跟隨中華隊征戰名古屋，他說：「對於名古屋算是蠻熟悉的，能回到那邊打球確實有點興奮。現在跟前隊友還是會透過回限時動態保持聯繫，如果有機會也希望跟他們約一下。」

不過在被問到是否給其他中華隊隊友前往名古屋的建議時，曾祥鈞則笑說：「那邊有個叫『台灣拉麵』，就是不用特別去吃，因為我覺得還好，沒有台灣味的感覺，不過特別推那邊的鰻魚飯還有燒肉，之前隊友有帶我去吃過，真的蠻不錯的。」

隨後曾祥鈞也言歸正傳表示，目前中華隊備戰狀況相當不錯，儘管分組賽就將碰上身體強度相當高的約旦、伊朗與卡達，但他與陳冠全等本土鋒線也將會全力支援高柏鎧，期待能幫助中華隊打出佳績，為亞運代表團打出好彩頭，「如果我們能夠打好，率先拿下勝利，當然會希望能激勵到其他隊伍也有好表現。」

至於游艾喆過去兩年則是數次跟隨滋賀湖泊作客名古屋，談到首次參加亞運會，游艾喆也期待自己不要多想，「我還是把它當作一個亞洲的盃賽來打，上了球場不管是面對誰，就是先把自己準備好，其他就不需要太擔心。」

游艾喆亞運初體驗。記者劉肇育／攝影
游艾喆亞運初體驗。記者劉肇育／攝影

2026名古屋亞運 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運籃球／阿巴西、劉錚退出男籃名單 陳冠全、譚傑龍頂替

亞運柔道／楊勇緯三戰亞運「期待比壓力多」 內心強大來自於不服輸

影／桃機B9候機室電競特展開幕 為名古屋亞運代表隊加油

亞運拳擊／無緣亞運吳詩儀轉變心態 想當YouTuber介紹拳擊

相關新聞

亞運籃球／阿巴西、劉錚退出男籃名單 陳冠全、譚傑龍頂替

名古屋亞運會進入最後倒數，其中將在下周就登場的五對五男籃賽事，中華隊在今天也傳出陣容名單異動，包括精神領袖劉錚與阿巴西相繼退出，改由今年瓊斯盃有不錯表現的譚傑龍以及陳冠全頂替。

亞運／開幕倒數 奧會主席、代表團總領隊加碼奪牌獎金

2026愛知名古屋亞洲運動會即將登場，中華奧會為代表團打造專業、完整的裝備，奧會主席蔡家福、代表團總領隊廖裕輝再共同宣布加碼亞運獎勵金，攜手政府及企業夥伴，從場內至場外為中華隊加油，為即將出征的選手注入更多士氣與動力。

亞運籃球／瓊斯盃好表現重拾信心備戰亞運 譚傑龍成中華隊活棋

今年瓊斯盃代表中華藍出賽表現亮眼的譚傑龍，今年名古屋亞運最後一刻與陳冠全臨危受命頂替傷退的劉錚與阿巴西，譚傑龍指出，在去年重返球場後一直受到身邊不少人幫忙，自己也更認真對待籃球生涯，對於這次在瓊斯盃有亮眼表現後也替補進入亞運陣容，他也期許能繼續扮演中華隊的活棋與苦工，為球隊做出貢獻。

亞運籃球／曾祥鈞重返名古屋不推台灣拉麵 游艾喆亞運初體驗不多想

名古屋亞運五對五男籃賽事將在下周率先點燃戰火，其中曾旅日加入B聯盟名古屋戰鷹的中華男籃長人曾祥鈞，也將再度回到名古屋出賽，被問到前往名古屋參賽是否有什麼要特別提醒隊友時，他則開玩笑表示，那邊有「台灣拉麵」但並沒有台灣味，所以不需要特別去吃。

亞運籃球／男籃爭取雙歸化未果 10日打頭陣教頭盼參加獎牌戰而非開幕式

名古屋亞運最後倒數，中華男籃將在7日啟程名古屋為10日率先登場的五對五男籃賽事備戰，儘管面臨陣前換將以及中華籃協爭取雙歸化球員出賽未果的狀況，但中華男籃總教練圖奇直言團隊仍是保持高昂士氣，並希望能一路打到20日的獎牌戰，而不是在19日參與亞運開幕式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。