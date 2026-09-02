亞運籃球／曾祥鈞重返名古屋不推台灣拉麵 游艾喆亞運初體驗不多想

名古屋亞運五對五男籃賽事將在下周率先點燃戰火，其中曾旅日加入B聯盟名古屋戰鷹的中華男籃長人曾祥鈞，也將再度回到名古屋出賽，被問到前往名古屋參賽是否有什麼要特別提醒隊友時，他則開玩笑表示，那邊有「台灣拉麵」但並沒有台灣味，所以不需要特別去吃。

今年亞運會將在日本名古屋與愛知登場，其中男籃賽事更將是所有賽事中最早點燃戰火的，而即將在7日啟程的中華男籃，包括現任與前旅日好手游艾喆以及曾祥鈞目前也已經蓄勢待發。

其中曾祥鈞曾在2024-25賽季加入B聯盟名古屋戰鷹隊，並在去年回鍋前東家台北富邦勇士，談到這次將跟隨中華隊征戰名古屋，他說：「對於名古屋算是蠻熟悉的，能回到那邊打球確實有點興奮。現在跟前隊友還是會透過回限時動態保持聯繫，如果有機會也希望跟他們約一下。」

不過在被問到是否給其他中華隊隊友前往名古屋的建議時，曾祥鈞則笑說：「那邊有個叫『台灣拉麵』，就是不用特別去吃，因為我覺得還好，沒有台灣味的感覺，不過特別推那邊的鰻魚飯還有燒肉，之前隊友有帶我去吃過，真的蠻不錯的。」

隨後曾祥鈞也言歸正傳表示，目前中華隊備戰狀況相當不錯，儘管分組賽就將碰上身體強度相當高的約旦、伊朗與卡達，但他與陳冠全等本土鋒線也將會全力支援高柏鎧，期待能幫助中華隊打出佳績，為亞運代表團打出好彩頭，「如果我們能夠打好，率先拿下勝利，當然會希望能激勵到其他隊伍也有好表現。」

至於游艾喆過去兩年則是數次跟隨滋賀湖泊作客名古屋，談到首次參加亞運會，游艾喆也期待自己不要多想，「我還是把它當作一個亞洲的盃賽來打，上了球場不管是面對誰，就是先把自己準備好，其他就不需要太擔心。」