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亞運籃球／男籃爭取雙歸化未果 10日打頭陣教頭盼參加獎牌戰而非開幕式

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華男籃將在7日啟程名古屋，為代表團打頭陣。記者劉肇育／攝影
中華男籃將在7日啟程名古屋，為代表團打頭陣。記者劉肇育／攝影

名古屋亞運最後倒數，中華男籃將在7日啟程名古屋為10日率先登場的五對五男籃賽事備戰，儘管面臨陣前換將以及中華籃協爭取雙歸化球員出賽未果的狀況，但中華男籃總教練圖奇直言團隊仍是保持高昂士氣，並希望能一路打到20日的獎牌戰，而不是在19日參與亞運開幕式。

過去兩屆亞運會都以第四名作收與頒獎台擦身而過的中華男籃，今年依舊匯集旅外好手陳盈駿、游艾喆，以及旅外歸國的林庭謙等好手，搭配上歸化球員高柏鎧。儘管今天中華籃協宣布阿巴西與精神領袖劉錚因傷退出12人名單，但也隨即由瓊斯盃表現亮眼的譚傑龍與陳冠全遞補，至於原先中華籃協也有意爭取阿提諾加上高柏鎧的雙歸化陣容出擊，但最終轉戰日本的阿提諾也因為與新東家溝通未果，無法披上亞運戰袍。

對於12人名單在最後一刻出現異動，總教練圖奇坦言並不為此感到擔心，也不需要在意誰缺席，「我們必須思考、重視現有的球員，將我們焦點都投注在他們身上，他們都有極高的動力與能量想在本屆賽事展現最好一面。」

談到臨危受命補進名單的譚傑龍與陳冠全，圖奇也給予高度肯定，「陳冠全是一名老經驗的球員，譚傑龍更是瓊斯盃表現最好的球員之一，還能同時打多個位置。雖然我們可能少了幾名後衛，但我們的身材優勢更好也更厚實，相信在身體對抗上能更有競爭力。」

中華男籃將在10日登場出戰約旦，也是亞運我國代表團第一支登場的代表隊，如能一路晉級，將能在開幕式隔日，也就是20日進行獎牌戰，圖奇也直言，希望球隊屆時能夠繼續參與獎牌戰，而不是提前參與開幕式，「雖然賽程在開幕前就開打有點奇特，但毫無疑問我們仍保持著高昂的士氣。」

中華男籃將在7日啟程名古屋，為代表團打頭陣。記者劉肇育／攝影
中華男籃將在7日啟程名古屋，為代表團打頭陣。記者劉肇育／攝影

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