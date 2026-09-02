亞運／開幕倒數 奧會主席、代表團總領隊加碼奪牌獎金

2026愛知名古屋亞洲運動會即將登場，中華奧會為代表團打造專業、完整的裝備，奧會主席蔡家福、代表團總領隊廖裕輝再共同宣布加碼亞運獎勵金，攜手政府及企業夥伴，從場內至場外為中華隊加油，為即將出征的選手注入更多士氣與動力。

奧會除裝備之外，蔡家福和廖裕輝更共同提供加碼選手獎勵金，分別為金牌2000美元、銀牌1000美元、銅牌600美元；團體項目部分，5人以上團隊以5人計算獎勵金。

蔡家福表示，亞運即將開賽，所有選手、教練與代表團後勤團隊都已投入長時間準備，希望透過獎勵金加碼，為選手們再添一份支持與鼓勵。獎牌是對努力的肯定，更重要的是每一位選手都能在國際舞台發揮實力、突破自我，為中華隊爭取最高榮譽。

廖裕輝表示，從備戰到出征，代表團是一個共同奮戰的團隊，希望大家帶著最好的狀態站上賽場，「為自己拚、為團隊拚、為中華隊拚」，全力迎接每一場挑戰。

中華奧會於每次的綜合性賽會，皆考量選手出國比賽及當地天氣環境需求，本次在運動部政策支持之下，準備品項豐富、完整的代表團裝備，本屆亞運代表團裝備從訂製進場服套裝、行李箱、後背包、側背小包、太陽眼鏡、運動帽、運動套裝、鞋子，到萬國插座、行動電源、防曬等高達32種品項。本次賽會根據臺灣及日本名古屋特色象徵，打造專屬於愛知名古屋亞運中華隊的特色徽章，融合臺灣藍鵲、窗花、名古屋城及櫻花，不僅能作為選手的紀念品，更能讓徽章成為與各國運動員交流的特色小物。

除了中華奧會的整體規劃，本屆亞運也結合政府部門、合作夥伴及企業夥伴，各界從後勤物資到賽事服務及宣傳，以不同方式為中華隊加油應援。運動部特別製作中華隊應援歌曲Our Dream、並支持設立名古屋的國家奧會接待中心、農業部提供臺灣優質農產品，讓國際訪賓可以在中華奧會接待中心透過農產品分享臺灣的熱情，也讓接待中心成為推廣國際運動交流的重要場域。中華奧會長期合作夥伴如新NU SKIN、ZIV、愛爾達、台灣大哥大，也持續以不同方式支持中華隊，共同成為選手征戰亞運的重要後盾。

中華航空公司也大力協助調配放大機型班次與行李載運容量協助代表團出返國飛行航程，同時亦協助機上影片應援及各式加油小物。從本次代表團行李裝備的挑選與設計，到政府部門、企業夥伴的各項應援，期盼將這股力量轉化為選手在賽場上的動力，讓選手帶著臺灣各界滿滿的祝福前進亞運，全力迎戰、突破自我。