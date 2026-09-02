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亞運籃球／阿巴西、劉錚退出男籃名單 陳冠全、譚傑龍頂替
名古屋亞運會進入最後倒數，其中將在下周就登場的五對五男籃賽事，中華隊在今天也傳出陣容名單異動，包括精神領袖劉錚與阿巴西相繼退出，改由今年瓊斯盃有不錯表現的譚傑龍以及陳冠全頂替。
中華男籃今年亞運12人名單原為陳盈駿、林庭謙、游艾喆、劉錚、阿巴西、盧峻翔、李家慷、雷蒙恩、馬建豪、胡瓏貿、高柏鎧、曾祥鈞，不過在今天也傳出異動，由譚傑龍與陳冠全兩位本土長人頂替劉錚與阿巴西。
中華男籃這次亞運與伊朗、約旦、卡達分在同組，男籃賽事將在10日就提前登場，中華隊10日將先出戰約旦，12日對上伊朗，13日則是迎戰卡達，除了3個分組前2名球隊將直接晉級8強外，還將擇優2支分組第3名晉級。
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