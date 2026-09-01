快訊

勇消救泛舟客殉職…2人仍受困！沙洲上寫字求「行動電源」等3物

陳其邁證實！台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運足球／備戰蓄勢待發 中華女足教頭：盡力展現最好一面

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華女足成員與外籍總教練德維爾德（左2）。記者劉肇育／攝影
中華女足成員與外籍總教練德維爾德（左2）。記者劉肇育／攝影

名古屋亞運進入最後倒數，中華女足隊的賽程將在開幕前就登場，今年由外籍教頭德維爾德（Patrick De Wilde）領軍出擊，將在分組賽遭遇越南、泰國與日本，德維爾德今天出席木蘭聯賽記者會時，強調將會盡力帶領球隊展現最好一面，讓世界看看中華女足能夠走得多遠。

中華女足今年歷經換帥後，由比利時籍總教練德維爾德接掌兵符，過去一段時間球隊也在高雄集訓，為今年名古屋亞運積極備戰；今年中華隊與地主日本、越南和泰國分在同組，除了分組前兩名將能直接晉級8強賽外，還將擇優兩支成績較佳的分組第3名晉級。

對於中華女足這次分組賽場場硬戰，德維爾德今天表示，不會因此感受到壓力，且會盡力帶領球隊展現最好的一面，也讓世界看看中華隊能夠走得有多遠。

德維爾德指出，儘管分組中有強敵日本，自己也已經擬定一些對戰策略，但目前仍將重心放在前兩場對戰越南、泰國的賽事。

中華隊球員蘇芯芸表示，德維爾德5月接掌兵符後球隊都給予正面評價，認為他不斷為球員帶來許多正能量；德維爾德也希望球隊改變過往過於沉退的習慣，改採取高壓策略，並在前場就壓迫對手，打出更有侵略性的球風。

2026名古屋亞運 足球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

足球／企甲迎十周年盼明年擴編至十隊 木蘭聯賽為亞運女足集結應援

瓊斯盃保底四強美意變笑話 中華籃協什麼都想兼顧卻全盤皆輸

羽球／超級750中國大師賽 周天成再拚亞運前好彩頭

電競／CFO隊史第4度前進世界大賽 決賽不敵越南TSW收下亞軍

相關新聞

中職／黃保羅大限前遭註銷 後藤光尊：身體狀況+投球平衡跑掉

富邦悍將隊在831註冊大限前的異動，確定昔日第一指名投手黃保羅今年在一軍留下0出賽，總教練後藤光尊指出，黃保羅的身體狀況不是那麼好，加上投球平衡跑點，判斷無法在下半季提供戰力。

中職／831走一趟機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

富邦悍將隊日籍洋投鈴木駿輔桃園機場一遊掀起漣漪，今天還原為何出現在機場，原來是為二軍育成洋投山崎正義送機，對於整起事件也直呼「還滿可怕的」。受訪當下，總教練後藤光尊路過，朝他喊話：「趕快去搭飛機！」

中職／洋投5取4淘汰泰威 後藤談抉擇點：沒有比現有4人好

富邦悍將隊在洋投選擇題最終決定不改答案，淘汰未在一軍「開箱」的泰威，談到最終抉擇關鍵，總教練後藤光尊指出，以泰威的二軍出賽內容來看，比起一軍現有洋投還是差一點。

中職／獅隊註冊二軍不及格的林原裕有用意 林岳平：很特別的選手

統一獅隊昨天在831大限進行3進3出異動，註冊本季在二軍防禦率爆高的投手林原裕，總教練林岳平確實有用意，直言他是「特別的選手」，100%狀態往往都在休賽季。

從開季邊緣人到老虎固定班底 李灝宇今年最驚奇不只是打擊率

截至8月30日，李灝宇2026年球季完成關鍵反彈，打擊率.266並逐漸成為老虎先發班底；但防守數據偏低，未來定位仍待觀察。

勇士已老化終將重建 沒理由提前給柯瑞2年頂薪續約 ！

勇士核心柯瑞續約受矚，但球隊面臨老化與重建，不宜急於開出2年1.36億美元頂薪，應待賽季發展再議，柯瑞降薪較利未來布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。