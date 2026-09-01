亞運足球／備戰蓄勢待發 中華女足教頭：盡力展現最好一面

名古屋亞運進入最後倒數，中華女足隊的賽程將在開幕前就登場，今年由外籍教頭德維爾德（Patrick De Wilde）領軍出擊，將在分組賽遭遇越南、泰國與日本，德維爾德今天出席木蘭聯賽記者會時，強調將會盡力帶領球隊展現最好一面，讓世界看看中華女足能夠走得多遠。

中華女足今年歷經換帥後，由比利時籍總教練德維爾德接掌兵符，過去一段時間球隊也在高雄集訓，為今年名古屋亞運積極備戰；今年中華隊與地主日本、越南和泰國分在同組，除了分組前兩名將能直接晉級8強賽外，還將擇優兩支成績較佳的分組第3名晉級。

對於中華女足這次分組賽場場硬戰，德維爾德今天表示，不會因此感受到壓力，且會盡力帶領球隊展現最好的一面，也讓世界看看中華隊能夠走得有多遠。

德維爾德指出，儘管分組中有強敵日本，自己也已經擬定一些對戰策略，但目前仍將重心放在前兩場對戰越南、泰國的賽事。

中華隊球員蘇芯芸表示，德維爾德5月接掌兵符後球隊都給予正面評價，認為他不斷為球員帶來許多正能量；德維爾德也希望球隊改變過往過於沉退的習慣，改採取高壓策略，並在前場就壓迫對手，打出更有侵略性的球風。