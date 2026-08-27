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亞運電競／朴素妍成韓國首位電競女國手 征戰亞運盼為後進開路
韓國電競選手朴素妍（Park So-yeon，音譯）將出戰日本愛知名古屋亞運，成為韓國首位電競女性國手。她期盼能在這個以男性為主的電競世界中，為更多女性開闢道路。
法新社報導，韓國是電競強國，朴素妍獲選參加9月19日至10月4日舉行的亞運，競逐非對稱競技恐怖生存遊戲「第五人格」（Identity V）。
23歲的朴素妍是韓國36名即將赴日的電競選手中唯一的女性，她表示自己想「全力以赴，不留遺憾」。
大學主修跆拳道的朴素妍說：「身為第一人，我深感責任重大，希望能為其他跟我一樣熱愛電競的女性選手鋪路。」
韓國堅強的電競代表隊將由超級巨星李相赫領軍。
外界更熟知李相赫的電競暱稱Faker。他在2023年中國杭州亞運中，曾是韓國奪得「英雄聯盟」（Leagueof Legends）金牌的代表隊成員。
李相赫說：「由於韓國民眾對電競項目寄予厚望，我希望實現這份期望，為大家帶回驕傲與榮耀。」
他補充表示：「我會在自己的角色上竭盡所能，確保我們團隊奪冠並帶回金牌。」
電競在2023年杭州亞運首次被列為正式獎牌項目，韓國當時拿下2金1銀1銅。
韓國在當時的電競獎牌榜上僅次於中國，名列第2。
本屆亞運的電競競賽項目數量進一步增加，共有13款不同的遊戲納入比賽。
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