影／桃機B9候機室電競特展開幕 為名古屋亞運代表隊加油

2026亞洲運動會將於9月在日本名古屋點燃戰火，台灣將參與7個電子競技項目、派出33名選手參賽。財團法人昇恆昌基金會攜手中華民國電子競技運動協會，於桃機推出「讓世界看見台灣的專注」電競特展，展出歷屆國際賽事獎牌及台製電競設備，透過國門空間串聯體育、文化與國際交流，也為即將征戰2026名古屋亞運的台灣代表隊加油應援。

開展儀式今天在桃機第一航廈B9體育之光候機室舉行，運動部全民運動署長房瑞文、桃園國際機場公司副總經理余崇立、昇恆昌免稅商店總經理江建廷、中華民國電競協會秘書長余錦亮、華碩聯合科技開放平台暨AloT事業總經理江尹涵，以及亞運代表選手陳又綱，歷屆得獎選手朱駿嵐、林俊熙、胡碩傑、黃昱翔及蔡鎧丞等人出席開展儀式。

署長房瑞文表示，運動部長李洋已針對電競是否立專法於立法院進行報告，運動部也依部長指示草擬，於明年初舉辦「大專及高中電子競技運動聯賽」。明年度預算書已規劃編列特定預算，採「專款增列」方式針對電競產業發展、選手培訓及國際賽會辦理，期盼透過人才培育與產業推廣，提升台灣電競競爭力。

房瑞文指出，今年亞運會將於下個月在名古屋舉行，將派出33位電競選手，是第二大團，希望這次的成績可以突破上一屆杭州亞運「兩銀兩銅」的紀錄，希望選手們多多加油，大家一起努力。

昇恆昌免稅商店總經理江建廷透露，自己過去曾玩《星海爭霸》，甚至打進世界第26名，可惜未能擊敗韓國選手，小時候也沒有現在這樣的指導、資源，讓他知道該怎麼走這條路，加上父母反對便放棄。電競運動需要精細的手部肌肉控制、團隊合作及強大心理素質，台灣電競產業實力更延伸至硬體製造與供應鏈，可透過體育賽事讓世界看見台灣完整的產業實力。

桃機副總經理余崇立表示，希望台灣的電競選手可以在這一次亞運拿到好成績，讓台灣年輕人能有心態跟資源投入電競這個領域。而桃園國際機場作為台灣接軌世界的重要場域，希望透過「體育之光候機室」展覽，讓更多國內外旅客看見台灣體育與電競的實力。

昇恆昌免稅店表示，公司長期透過實際行動深耕台灣體壇、支持選手與培育新秀，近年贊助中華奧林匹克委員會，為赴戰2024巴黎奧運的國家選手加油，支持2025雙北世界壯年運動會，並贊助桌球新星高承睿、網球好手許育修等多項運動項目的選手與新秀，因此榮獲運動部「2025年運動推手獎」金質獎肯定。

昇恆昌說明，本屆亞運電競將於9月23日至10月2日在日本愛知縣國際展覽中心登場，共有11個獎牌項目，其中台灣參與《英雄聯盟》、《絕地求生M》、《寶可夢大集結》、《永劫無間》、《第五人格》、《魔法氣泡》及《競技武術》，派出33位選手、7位教練共40人的團隊，為僅次於田徑賽事的代表團。

運動部全民運動署長房瑞文（左）、昇恆昌免稅商店總經理江建廷（右）出席「讓世界看見台灣的專注」電競特展，盼透過候機室的體育展覽讓更多國內、外旅客看見台灣體育之光。記者黃仲明／攝影