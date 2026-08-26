亞運體操／備戰亞運誓言奪回獎牌 蕭佑然：保持開豁的心盡情發揮

上屆杭州亞運在競技體操男子鞍馬單項以第4名作收，與頒獎台擦身而過的蕭佑然，今年將第三度站上亞運舞台，對於名古屋亞運進入最後倒數，今天出席運科中心記者會時表示，今年目標就是希望站上頒獎台時不要再漏掉。

蕭佑然在上屆亞運雖然與李智凱等人攜手在男子團體拿下一面銅牌，不過單項鞍馬決賽卻以0.034分的差距與頒獎台擦身而過，成為該屆賽事一大遺憾。

今年我國男子競技體操由唐嘉鴻、李智凱、蕭佑然領軍搭配首度參賽的洪源禧、莊佳龍，不僅被看好有機會在團體項目延續奪牌氣勢，單項也有機會力拚站上頒獎台，這也讓蕭佑然誓言「這次不要再漏掉」，「目標當然還是拿下獎牌，但我希望自己保持一個開闊的心，然後盡量去發揮。」

談到這次體操男團氣勢正佳，今年亞錦賽一度帶著腳傷出賽的蕭佑然透露，儘管目前腳的恢復狀態還不到百分之百，但是不影響鞍馬動作，也期待能與團隊一起帶回佳績，「這次有兩個學長帶領，我從2018年第一次參加時就是跟著他們一起，一路看著他們這樣努力，感受真的很深。今年我狀態可能還不是最好，讓我有一點點愧疚，可能還要讓兩位學長cover，但還是希望大家發揮自己最好的實力，能夠一同把任務完成。」