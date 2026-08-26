亞運／北韓將派百名選手征戰 盼為金正恩帶來喜悅

北韓高階官員表示，國家將派遣約百名運動員參加下個月在日本舉行的第20屆亞洲運動會，角逐14個項目，目標是「為金正恩元帥帶來喜悅」。

法新社報導，北韓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暫停參與國際體育賽事，直到2023年中國杭州亞運才重返國際體壇，並參加巴黎奧運。

北韓奧林匹克委員會秘書長高哲浩（Ko Chol Ho，音譯）指出，前往日本名古屋及愛知地區參加亞運的代表隊中，包含兩名在日本居住、將出戰女子足球和空手道項目的北韓裔選手。

高哲浩在平壤接受親北韓的日本媒體「朝鮮新報」（Choson Sinbo）專訪時說：「我們的代表團將派出100多名運動員參加14個項目，包括男子與女子足球、舉重、拳擊和角力等。」

高哲浩表示：「我們正全力以赴，懷著強烈願望，希望在即將到來的賽事中取得更佳成績，不負國家和人民的期望。」

他指出，本屆代表團規模雖小於2023年杭州亞運，但期盼能拿下更多獎牌。

北韓在上屆亞運摘下11面金牌，其中半數來自舉重項目。

高哲浩表示，選手們為了這場定於9月19日至10月4日舉行的體壇盛事士氣高昂，且充滿動力要為領袖贏得勝利。

他說：「我們的運動員每天不懈訓練，決心為金元帥帶來喜悅。」