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亞運／名古屋亞運參加人數暴增 組委會與亞奧會磋商縮減

中央社／ 東京26日綜合外電報導
名古屋亞運於下月展開，日前舉行聖火引燃儀式。 法新社
名古屋亞運於下月展開，日前舉行聖火引燃儀式。 法新社

愛知名古屋亞運組織委員會今天表示，正與亞洲奧林匹克理事會（OCA）高層進行「例行磋商」。先前有報導指出，亞運參加人數暴增2000人，組委會要求亞奧會縮減。

法新社報導，亞運將於9月19日至10月4日在名古屋及愛知縣周邊地區舉行，原本預期約有1萬5000名選手與隨隊官員參加。但亞奧會上週發布的新聞稿指出，參與盛會的人數已來到1萬7000人，包括1萬1000名選手與6000名隨隊官員，此一數字可能對住宿形成壓力。

日本共同社報導，亞運組委會已要求亞奧理事會設法處理參賽人數暴增的問題。

亞運組委會表示，他們「不便就與亞奧理事會磋商的細節發表評論」。

一名發言人表示：「我們正就各國代表隊的報名狀況，與賽事主辦方亞奧理事會分享資訊，並就代表隊住宿等事宜，與其進行例行磋商。」

本屆亞運並無專屬選手村，主辦方以郵輪、組合貨櫃屋與旅館安置選手。像義大利歌詩達郵輪「莎倫娜號」（Costa Serena）就由賽會租用。

日本正值9月至10月的颱風季節，不過官員對此計畫深具信心。這艘擁有571間艙房、7座游泳池、8間餐廳與9間酒吧的郵輪，預計可提供4000至5000名選手入住。

另有2000名選手與隨隊官員，將入住名古屋花園碼頭（Garden Pier）一帶，由全木材打造的組合貨櫃屋；其餘人員則是下榻旅館。

游泳、跳水與馬術等項目會在東京舉行。

名古屋 亞運 選手 2026名古屋亞運

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