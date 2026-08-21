亞運女足／女足集訓狀況佳能量滿滿 新任教頭設高標也給信心

2026年愛知・名古屋亞運，中華女足將在9月14日迎接首戰，由比利時籍的新任教頭德維爾德（Patrick De Wilde）率隊，喊出「一個夢想、一個基準、一個任務」的口號，希望靠團隊作戰，發揮出最佳表現。

德維爾德今年獲聘接掌女足兵符，抵台5天後就率隊參與東亞盃賽事，接著開始備戰亞運，目前亞運集訓進入第4周，德維爾德說：「現在進行的狀況非常好，沒有選手受傷，這也是很棒的一件事。」

帶著20年執教經歷來台，德維爾德談台灣女足，他直言很有活力，「這裡有一支很棒的隊伍、很好的環境，她們訓練的方式、她們的熱情，很願意接受指導，所以我也很希望，我們能一起把好消息帶回來給這個國家、給台灣球迷。」

這4周的集訓，德維爾德用熱情帶隊，「這期間我們最大的優勢，就是能讓最好的選手聚集在一起，就如同我們的口號『一個夢想、一個基準、一個任務』，每天都設法再把標準訂高一點。」

女足集訓期間，每天上、下午各進行一場訓練，唯獨今天媒體日，下午碰上高雄連日大雨，造成戶外場地大積水無法傳球，才因此中斷一場訓練。德維爾德指出，目前還有幾位選手因參與亞俱盃缺陣，預計下周才會全員到齊，也會是首次以亞運完整陣容進行訓練。

我國女足在亞運分組將碰上地主日本，及越南、泰國，德維爾德指出，對於這些對手並不陌生，之前在亞洲盃也有對戰過，雖然預期將是艱難的挑戰，但團隊會好好準備。

德維爾德也告訴選手：「我們沒有什麼好畏懼的，就是讓我和所有人看到妳們的表現！」德維爾德認為，台灣女將們有些軟弱，在場上常常只防守，「但我誠實地告訴你們，中華隊的球員，她們真的能踢，但需要給她們信心，所以每天我都會告訴她們『妳們做得很棒！』」