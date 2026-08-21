亞運柔道／金牌學姐連珍羚給鼓勵 林真豪更相信自己盼「從早笑到晚」

迎接愛知・名古屋亞運，今年少了上屆杭州亞運奪金的女將連珍羚，但二度參戰的林真豪獲得學姐的加持，讓她信心大增，林真豪也盼自己能一路笑著面對比賽，「從早笑到晚一定是有好事情發生。」

林真豪透露，去年赴日本移地訓練時，遇上已從國家隊退役的「柔道女王」連珍羚，得到學姐的大大鼓勵，「那時候比賽開始越摔越好，成績慢慢有出來，學姐就鼓勵我，跟我說要加油、鎖定目標，她覺得我很有機會。」

學姐的一番鼓勵給了他很大的信心，讓她相信自己一定做得到。林真豪笑說：「我們亞運金牌都跟我說我很有機會了，當然一定很有機會的啊！」

林真豪去年上半年在世錦賽首闖8強，年末也拿下生涯第一面大滿貫獎牌。她認為，自己從去年起表現有所成長，因此對於本屆亞運抱持很大的期待，希望能把自己的技術在比賽場上展現出來，更重要的是，希望自己能享受其中。

林真豪透露，自己近期去比賽都能處在非常享受的狀態，「我其實都希望自己可以笑笑地去面對比賽跟比賽的過程，希望可以從早笑到晚，我對自己的期許是這樣，希望可以開心地享受這舞台帶來的樂趣。」

然而教練劉文等透露，林真豪因手肘韌帶有些撕裂傷，前陣子都在做治療，目前傷勢恢復狀況不錯，「訓練都ok，但如果強度太高，還是會讓她慢下來，不要為了練習，讓傷勢有不小心受影響，會讓她克制一點。」

本屆亞運柔道代表隊添新血，林真豪一轉眼已成陣中的資深選手，她笑說：「跟我一起練習的學妹，已經差了10歲，以前是我要叫別人學姐，結果現在我竟然是最大的。」

然而有學妹的加入，林真豪用「教學相長」來形容，和隊友、教練們在訓練時都能互相討論和提醒，「大家有很好的良性的競爭，都會抓著彼此一起前進，很累的時候就互相鼓勵，『加油、再撐一下！』以前這都是我在跟別人講，現在是學妹她們開始會跟我講，我也會跟她們講，我覺得這是一個很棒的狀態。」