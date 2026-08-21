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亞運柔道／楊勇緯三戰亞運「期待比壓力多」 內心強大來自於不服輸

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
「柔道男神」楊勇緯第三度前進亞運。記者葉姵妤／攝影
「柔道男神」楊勇緯第三度前進亞運。記者葉姵妤／攝影

我國柔道代表隊在上屆杭州亞運會摘雙金，今年愛知・名古屋亞運將由「柔道男神」楊勇緯繼續領銜出擊，這次雖不再肩負力拚代表隊第一金的壓力，但亞運緊接著世錦賽，楊勇緯坦言，對身體上會是一大挑戰。

楊勇緯年僅18歲就在雅加達亞運柔道男子60公斤級奪銅牌，上屆杭州亞運則摔出代表隊第一金，同時也是我國史上第100金。今年他將三度前進亞運再拚佳績，楊勇緯笑說，除了比較熟悉整個流程之外，沒有太多不一樣的感覺，「當選手就是要一直比賽，只是關注度可能不一樣。」

要說這次參賽的不同之處，是柔道賽事改至賽期中段才登場，楊勇緯的比賽將在9月30日進行。不用在開幕第一天就扛起代表團奪牌第一棒，楊勇緯笑說，如果前面出賽的選手能有好成績，可以大大激勵自己，「第一次感受到這種感覺，期待比壓力來得多。」

只是他和柔道女將林真豪比完賽的隔天，就要馬上再從名古屋飛往巴庫，準備迎接世錦賽，爭取奧運積分，楊勇緯坦言，這對身體會是一大挑戰。教練劉文等也說：「一定會比較辛苦，但沒辦法，因為世錦賽是奧運很重要的積分賽，所有選手都要想辦法爭取。」

雖年紀漸長，楊勇緯認為，自己在柔道場上的競技表現，目前還沒有感覺到太大的不同，「恢復上可能需要花比較多時間，但強度都還跟得上。」

為備戰這次亞運，柔道代表隊也找來日籍教練上野順惠協助訓練，楊勇緯透露，和上野教練除了課表上的交流之外，也有不少關於心理層面的互動，「她會跟我說『為什麼你的心可以這麼強？』我說『可能就是我不想輸吧！』她就跟我分享，她也會有一樣的心態。」

對於這次亞運，楊勇緯期望能把自己訓練的東西執行出來，目標當然還是鎖定金牌，但也表示：「過程比結果更重要。」

劉文等透露，楊勇緯近期狀況都不錯，身體上也都沒什麼問題，訓練一切正常，只盼他不要衝太快，依照自己設定的目標，慢慢去調整到比賽狀態，「希望把他最好狀態，調整到亞運和世錦賽的時候。」

楊勇緯 亞運 柔道 2026名古屋亞運

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