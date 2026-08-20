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亞運跆拳道／17歲最幼齒王婕菱扛「奪金第一棒」 笑喊想去日本吃拉麵
亞運跆拳道對打代表隊今年以資深選手搭配新秀出擊，其中年僅17歲的王婕菱初試啼聲，將在女子49公斤級扛「奪金第一棒」，對此她笑說沒有壓力，倒是對於第一次要去日本十分期待。
王婕菱在今年5月亞錦賽於女子46公斤級踢下金牌，這次名古屋亞運則將在49公斤出擊，對於能夠不再忌口，她難掩興奮，「每天都吃很飽！以前大概都只能吃幾分飽，還是可以吃啦，但就是不能什麼都想吃。」至於現在什麼都能吃，被問及最愛的的食物，她露出甜笑說：「蛋糕。」
然而改踢49公斤級，總教練蘇泰源指出，她的碰撞還稍顯不足，但會利用其他方式來彌補。王婕菱透露，在升上49公斤級後，自己有加強重訓並增加肌力，對抗性有比較好，但實際要參與49公級比賽，她也直言：「我怕被踢飛，但沒關係，我再把她撞回去！」
王婕菱為本屆亞運跆拳道代表隊最先出賽的選手，被賦予「奪金第一棒」的任務，但對此她也沒感到太多壓力，「因為我是輕量級，之前也都是第一天比，好像已經習慣了。 」首度參與亞運，她直言心情很一般，感覺就跟參與其他比賽一樣。
至於自己的目標，王婕菱說：「可以拿到第一名當然最好，會盡力。」而談起日本，王婕菱倒是眼睛一亮，她笑說：「滿期待的，因為我從來沒有去過日本，之前本來要去玩，但是因為疫情就沒有了。」王婕菱也細數，屆時比完賽後，想吃拉麵、想去逛街。
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