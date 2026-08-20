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亞運舉重／上屆18歲懵懵懂懂第4作收 舉重新星陳冠伶被寄予奪牌厚望

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
舉重女將陳冠伶。記者葉姵妤／攝影
舉重女將陳冠伶。記者葉姵妤／攝影

3年前年僅18歲站上杭州亞運舉重賽場，陳冠伶在舉重女子55公斤級無緣獎牌，然而這三年在國際賽場大放異彩，今年再戰名古屋亞運改以53公斤級再戰，被總教練寄予奪牌厚望，她也盼能「離獎牌更近一點。」

2023年為陳冠伶初征國際賽場的第一年，接連比了包括亞青、世青、世錦賽等重點賽事，她回憶：「那時候連續比了滿多場比賽，自己也還沒有那麼穩定。」

而當時初次踏上亞運舞台，她也坦言自己仍懵懵懂懂，「那時候不太了解亞運其實是一個很大的比賽，到了比賽場的當下，才覺得真的滿大的，因為那時候也是有機會拿到獎牌⋯⋯。」最終她以抓舉90公斤、挺舉108公斤，總和198公斤排名第4，無緣獎牌。

那次的失利，陳冠伶在比賽結束的當下，就燃起要再戰下一屆亞運的想法，「那時候就很希望這屆亞運也能選上，然後要離獎牌更近一點。」3年過去，她笑說現在自己比較了解亞運了，也更知道，自己有機會在亞運一拚佳績。

今年亞運在日本愛知、名古屋舉行，陳冠伶也將迎接自己生涯首次日本行，至於最期待的事，她仍把重心放在賽場，「最期待比賽拿到獎牌。」

亞運舉重隊總教練黃達德指出，陳冠伶是代表隊中年紀最輕的選手，但已拿過亞錦賽和世錦賽金牌，是值得關注的後起之秀，「教練團和協會對她的期望值都滿高的。」

亞運 舉重 名古屋 2026名古屋亞運

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