亞運舉重／郭婞淳與傷共存再求突破 洪萬庭稱進入「超自我實現」階段

今年愛知・名古屋亞運將是32歲「舉重女神」郭婞淳第4度參戰，儘管各大國際賽金牌都已到手，仍帶著滿身傷勢繼續在賽場上力拚佳績，教練洪萬庭形容她已進入「超自我實現」的階段，目標仍鎖定奪牌。

郭婞淳近年與傷勢共處，除了腰傷，膝蓋也因反覆疲勞出現疼痛的狀況，然而洪萬庭今天透露，「目前她的傷勢都滿穩定，訓練上的水準也都很穩定。」

長期待在國訓中心，這兩年郭婞淳也會每隔一、兩個月就回到家鄉台東訓練，一方面轉換心情，一方向也到基層將所學帶給學弟妹，作後輩的榜樣，藉此調整同時精進自己的技術。

洪萬庭過去是郭婞淳的好戰友，如今身份轉換為教練，看著郭婞淳仍在舉重場上不斷努力，她也坦言很敬佩，「她到了這個年紀，可能恢復時間會拉比較長，身上也一直都有疼痛，從年輕到現在一直在跟傷痛共存，她一直到現在都一直在尋求更好的搭配，讓自己的的專項可以更成熟。」

洪萬庭指出：「她（郭婞淳）所有國際賽的金牌都拿過了，到這個階段有一點在『超自我實現』，以這樣的身體狀況，加上任何外在因素，再一次地突破自己的成績和自己身體的極限。」

對於這次參與亞運的目標，郭婞淳先鎖定奪牌，也盼能有更好的表現，洪萬庭笑說「大家期待一下」，並表示：「她的信念一直都是希望可以繼續向前。」