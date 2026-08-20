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亞運空手道／空手道代表隊瞄準頒獎台 石政中喊話拚金

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
亞運空手道代表隊對打教練及選手。記者葉姵妤／攝影
亞運空手道代表隊對打教練及選手。記者葉姵妤／攝影

我國空手道代表隊力拚9月登場的名古屋亞運，今年對打、形雙雙鎖定頒獎台，對打兩名女將辜翠萍、首次參戰的鍾雅淇都被寄予得牌厚望；男子選手石政中第二度參戰，將目標鎖定金牌。

過去三屆亞運，我國在女子50公斤級分別由2014年辜翠萍、2018年及2023年的谷筱霜在此量級摘下金牌，本屆由鍾雅淇接棒，總教練張舜銘指出，她在今年的國際賽表現都相當出色，絕對有國際的實力。至於女子55公斤級的辜翠萍則是第三度參賽，過去在2014、2023年摘下1金1銀。

男子選手石政中為目前台灣世界排名最佳的選手，同樣被教練團設定有濃厚的奪牌希望，張舜銘說：「這兩年的國際賽，他無論是表現或成績都相當穩定。」

石政中在上屆杭州亞運首度參賽，於男子67公斤級挺進4強，但最終無緣獎牌。歷經那次的初體驗後，經過集訓以及國際賽的洗禮，累積更多經驗，「到了今年慢慢開始有一些成績，也對於比賽比較有掌握，更能控制自己的狀態，也不太會受外界影響。」

石政中今年目標堅定且明確，「希望可以打出一個好成績，希望是金牌！」但他也笑說，「還是要以平常心去面對，上次就是因為太想要的慾望太強烈，情緒起伏很大，所以希望這次能以平常心去面對，把平時練好的東西去展現出來。」

2026名古屋亞運 空手道

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