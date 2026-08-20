亞運電競／日本11歲小將 成亞運史上最年輕選手

第20屆亞運9月將於日本開幕。日本11歲電競小將栗原悠輝是亞運史上最年輕的選手，他以國手身分亮相時表示，「我是第一次參加亞運，感到非常緊張，但是我會努力拿冠軍」。

日本TBS電視台報導，栗原將披上日本隊戰袍，在益智遊戲「魔法氣泡」一展長才。他曾經贏得日本全國性的電競選手選拔賽冠軍，9歲時曾在2024年東京的電競賽事「魔法氣泡盃」與成人選手交鋒，晉級8強，並且於2025年賽季稱霸，是這個領域的明日之星。

栗原昨天與其他日本國手召開記者會，他也以小學生獨有的純真笑容說道，「真的感到非常緊張……必須兼顧學校與補習班，相當辛苦。但是真的很開心」。

他也充滿幹勁地表示，「今年暑假有很多練習時間，希望在充分練習之後，能增加新的強項」。

第20屆亞運即將在9月19日開幕、10月4日閉幕，包含電競在內，共有43種競技項目。而比賽會場總計有54處，主要位在愛知縣名古屋市，部分賽事則在東京都與靜岡縣舉行。