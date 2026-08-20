亞運空手道／三戰亞運心情更chill 辜翠萍笑稱狀況像回到18歲

從18歲初次登上亞運舞台，30歲空手道女將辜翠萍今年將迎接個人第三屆亞運，在倒數一個月的衝刺期，她笑稱自己「很像回到18歲」，保持著開心的心情做準備。至於是不是最後一次參賽？她還不多想，但抱持「最後一次」的心態，讓自己把握當下。

辜翠萍在2014年仁川亞運、2023年杭州亞運兩度參賽拿下1金1銀，上屆錯失金牌的遺憾，轉化為今年再戰的動力，她說：「上次在關鍵的時候，自己沒有堅持住，所以在之後這三年，在練習或是模擬賽的時候都會告訴自己，再堅持一下下，完成自己最後一個目標。」

辜翠萍雖有著「最後一屆」的預設想法，但她解釋，這是希望自己能更珍惜每一刻，「如果想說還有，怕自己不會太把握這次機會。」因此對於未來的規劃還不想太多，讓自己能專注於當下。

距離名古屋亞運開幕倒數不到一個月，辜翠萍今天在媒體日笑著談起自己的狀況，比起上屆亞運參賽前受傷勢造成的心理壓力，這次心情更「Chill」，也期待表現能更上一層樓。她笑說，現在自己很像18歲的感覺，體能、身體狀況都比之前更精進，「可能是因為比賽倒數了，就是保持開心、順其自然、開心去打。」

過去常因為「太想要」對自己要求太高，反而造成反效果，隨著年紀和經驗漸長，辜翠萍說：「現在能夠明白，『這就是空手道』，開開心心去面對。」因為接觸空手道近20年，她不只仍然熱愛這項運動，也已讓空手道成為她人生的一部分。

2019年歷經阿基里斯腱斷裂的大傷，是辜翠萍選手生涯的一大重挫，但也是那時開始，讓她和家人之間建立起更緊密的聯繫，「那時候腳傷我也沒跟家人講，他們之後知道之後就很難過，我跟他們說，沒關係，就是小傷而已，之後就比較常會聯繫。」

辜翠萍說，過去因為專注於比賽，常因此忽略家人，現在每天和姑姑通話、視訊，成為她背後最強大的支持，「家人也怕打擾我，但他們會跟我說，我是他們的驕傲，我也跟他們說，『我知道！』」可惜地是，這次在亞運在空手道大國日本舉行，家人因買不到門票而無緣到場。