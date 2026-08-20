亞運軟網／22歲女將江旻育首度參賽 被看好奪牌熱門

中華軟式網球代表隊背負名古屋亞運奪牌重任，年僅22歲的女將江旻育雖然首度參加亞運，但被視為登上頒獎台大熱門，她表示，選上國手那一刻內心相當感動。

中華軟網隊上屆杭州亞運進帳3銀、2銅佳績，堪稱代表團主要獎牌庫之一，這次名古屋亞運男子隊維持原班人馬，而女子隊則增添新血江旻育、周宴甄，同樣被視為中華代表團的奪牌重點項目。

總教練方同賢今天出席媒體日接受聯訪透露，難免有點壓力，但畢竟上屆3場金牌戰全數落敗「銀恨」，對於這股遺憾仍記憶猶新。不過身為總教練不會把壓力放在選手身上，期許他們盡力享受比賽，掌握可以掌握的事情，「這段時間心理調整大於技術調整。」

其中年僅22歲、首度征戰亞運殿堂的中華女將江旻育，預計將拚女單、混雙及女團，被方同賢看好是奪牌大熱門，甚至有望爭奪金牌。江旻育表示，從小就夢想能夠參加亞運，拚上國手那一刻有種「想哭卻哭不出來」的心情，「選上真的滿感動的，前面努力都值得了。」

江旻育指出，過去亞運培訓期間很長，這兩年經歷很多不同階段，包含換搭檔起初沒有很順，慢慢累積才找到彼此配合方式，並提到決選前沒有很大信心，所幸得到隊友滿滿鼓勵，加上刺在右手臂的晴天娃娃，勉勵自己「相信雨後能夠天晴」，「希望亞運期間發揮最佳狀態，為團隊爭取好成績。」