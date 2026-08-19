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亞運體操／熬過課業、訓練兩頭燒的日子 丁華恬衝刺期卻受傷重調步調

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
體操好手丁華恬。 聯合報系資料照
體操好手丁華恬。 聯合報系資料照

體操精靈」丁華恬結束去年課業、訓練兩頭燒的日子，今年回到國訓中心專心備戰9月登場的愛知・名古屋亞運，卻在7月訓練時不慎受傷造成韌帶撕裂，如今已逐漸恢復練習，期許能在亞運前做好準備，再寫佳績。

丁華恬去年首次參與亞運，在女子平衡木項目奪下銅牌，也是我國史上首面亞運女子體操獎牌。然而我國競技體操女子代表隊在這次備戰過程，先是主將陳瑞安因傷無緣參賽，對團體賽戰力影響不小，丁華恬肩負個人單項奪牌厚望，卻也在7月受傷。

丁華恬指出，原本想在暑假這期間為亞運衝刺，沒想到右腳踝受傷，「大家都在倒數，結果我只能躺著。」但也是因為受傷，讓她在這段時間學習如何調整自己的步調，並且更能夠針對平時比較沒練到的地方進行加強，算是另一種收穫。

如今亞運倒數一個月，丁華恬已逐漸能恢復訓練，她透露：「準備狀況、身體狀況都不錯。」目前在高低槓和最擅長的平衡木都已開始訓練，跳馬則還在等待傷勢恢復。

丁華恬去年考取研究所後，回到學校一邊讀書、一邊訓練，原本想用這樣的方式來調整自己的生活比重，「前幾年自己的重心完全放在體操，去年有機會轉換一下。」然而同時兼顧研究所課業還修教程，反而讓課業負擔太大，她笑說：「不小心重心放太多在課業上。」

丁華恬直言，撐完了那一學期，之後有感真的太累了，今年為力拚亞運又進國訓中心，學校教授也支持她先專注備戰，讓她能重新調整回訓練模式。

亞運 丁華恬 訓練 2026名古屋亞運 體操

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