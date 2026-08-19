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亞運女壘／重返國家隊再拚亞運金牌 隊長沈嘉玟：準備好對抗其他國家
中華女壘在上屆杭州亞運無緣無緣爭金、銅牌作收，本屆名古屋亞運捲土重來，陣容與上屆相差不大，多添幾位新秀補強戰力，沈嘉玟重返國家隊並接任隊長，她說：「我們已經準備好對抗其他國家。」
3年前中華女壘在杭州亞運超級循環賽於延長賽以0：1不敵中國，無緣金牌戰，沈嘉玟賽後難掩失望，她回憶：「那時候是我第一次打亞運，輸中國那場其實我哭得很慘，沒想過我們會輸，其實我們是可以贏的，是我們細節沒有做好⋯⋯。」
在杭州亞運結束後，沈嘉玟告別壘球進入職場，但一年後在教練的邀約之下，她又重披國家隊戰袍，為今年亞運再拚一次。
接下中華女壘隊長一職，沈嘉玟說：「其實也沒有很大的抗拒，覺得這也是一種學習，作為年輕和中生代的連接，每個人的個性我都必須要熟悉，再加上團體的凝聚力很重要，所以我其實是屬於『氣氛組』，很喜歡帶動大家、為大家服務。」
今年團隊目標一致，再次鎖定金牌，沈嘉玟認為，「凝聚力」是球隊最大的優勢。而球隊今年陣容以上屆參賽球員為班底，添幾名新血，教練林佩君說：「主力球員跟上一屆不會差太多，甚至感覺補強了一些，因為新秀不管是腳程、力量、攻擊、守備能力都非常的優秀。」
日前中華女壘赴歐洲進行移地訓練，也赴美比賽，林佩君說：「打擊陣型應該不會有太大的變動，因為大家都滿穩定的，投手來說確實戰力有稍微弱一點，沒有佔太多的優勢，所以這次會依靠車輪戰，先發、中繼、救援的人選也都已經很明確。」
亞運女壘賽事採8隊單循環，之後依戰績排名進行金牌戰及銅牌戰，林佩君說：「每一戰都要全力以赴、都不能鬆懈，沒有說對到弱隊可以比較輕鬆，沒有，我們每一戰都會全力以赴。」
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