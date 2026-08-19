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亞運／射箭反曲弓添新血 鄭祥輝「大心臟」扛第3棒沒在怕

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
亞運射箭反曲弓最年輕女將許芯慈。記者葉姵妤／攝影
亞運射箭反曲弓最年輕女將許芯慈。記者葉姵妤／攝影

名古屋亞運射箭反曲弓代表隊今年參賽陣容添新血，男子隊包括鄭祥輝、林子翔都是首度參賽，女子隊則是3人都迎接亞運初體驗，其中最年輕的則是曾被封「最強高中生」的18歲女將許芯慈。

反曲弓男團由經驗老道的「湯包」湯智鈞扛主力，帶著巴黎奧運國手林子翔及21歲新星鄭祥輝出擊。總教練廖健男指出，代表隊成員有經歷過4場世界盃，彼此的配合度不錯，近期也極力調整，林子翔、鄭祥輝目前成績都有不斷進步。

反曲弓3名女子選手由巴黎奧運國手李彩綺，搭配風佑築及許芯慈，廖健男坦言，雖然選手陣容較年輕，但過去世錦賽的觀察，選手們在國際舞台上也希望有所表現，在場上表現或許會更加專注，「沒有因為老手表現就比較好，也沒有因為新手就比較害怕，這部分不擔心。」

鄭祥輝去年首度入選世錦賽國手，對於即將迎接亞運初體驗，他仍老神在在，不太緊張也沒有太過期待，他笑說自己看得很開，「還有一個月，可能坐上飛機之後才有感覺，或許要比賽開始之後才開始緊張。」

靠「大心臟」扛起第三棒，他依舊淡定地說：「反正站在上面，早晚都要射，每個人都是兩支箭。」若是面對就差一支10分箭的關鍵局面，他笑說：「當然會希望學長能把勝負先扛下來，但如果交到我身上，那我也是⋯⋯不會怕，可能一點點緊張，但射就對了。」

從2024年底進駐國訓中心之後，一年半體重從95公斤增加到如今的110公斤，但多是增加肌肉，他笑說：「就是一直吃，睡得很好、吃得很好、練得很好。」面對風大的場面，這樣的身材確實有比較穩一點，身體不會輕易被風吹動，少了一個變數。

至於許芯慈年僅18歲初征亞運，她指出：「很新鮮也很緊張，畢竟是第一次參加和世錦賽差不多大的比賽，陣容和氣氛一定都比以往緊張。」

去年在成人等級的賽事屢創佳績，許芯慈坦言，面對那樣的成就，反而自己有些不知所措，「今年自己的狀態沒有去年那麼好，可能也因為一些外部影響，讓自己的心理層面有所改變。」她說：「因為有得過名次，所以想要更好，希望亞運也能繼續保持，但不要因為是太重要的比賽，讓自己的心態搞砸它。」 

第一次參與亞運，許芯慈不想現在就給自己太大的壓力，「期許自己可以拿到個人前8，當然最好還是希望能拿到前三，但慢慢來，順其自然。」

亞運射箭反曲弓選手，左起李彩綺、許芯慈、鄭祥輝、林子翔。記者葉姵妤／攝影
亞運射箭反曲弓選手，左起李彩綺、許芯慈、鄭祥輝、林子翔。記者葉姵妤／攝影

亞運射箭反曲弓選手鄭祥輝。記者葉姵妤／攝影
亞運射箭反曲弓選手鄭祥輝。記者葉姵妤／攝影

2026名古屋亞運 射箭

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