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亞運體操／暌違8年再戰亞運 唐嘉鴻爭金之外的目標：成為很穩定的選手
暌違8年再戰亞運，「世界貓王」唐嘉鴻這次前進名古屋，除了鎖定單槓金牌，也期許自己能向日本名將內村航平、橋本大輝等人看齊，成為一名很穩定的選手。
唐嘉鴻在2018年雅加達亞運拿下單槓金牌、地板銀牌，但2023年杭州亞運因傷缺席，隔年在巴黎奧運摘下單槓銅牌，今年回歸亞運舞台，與「鞍馬王子」李智凱共同領銜爭取佳績。
為備戰這次亞運，日前唐嘉鴻赴日進行移地訓練，他指出，原本預期要達成的目標都有達成，但訓練的強度加上氛圍，讓他有些亢奮，造成強度超出身體負荷，最後階段出現小傷勢，目前仍在讓身體慢慢恢復中，但迎接9月登場的亞運應沒有太大問題。
對於今年名古屋亞運，唐嘉鴻目標鎖定個人單槓金牌，並期許團體成績也能維持上屆的銅牌，他與李智凱也肩負帶領團隊的任務，「在我們能力所及的範圍，一定是盡力去訓練、去幫助團隊。」
去年世錦賽預賽就失利的挫敗，也讓唐嘉鴻有感，自己在面對大賽時的抗壓，還未能掌握到位。因此今年起他在心裡訂下目標，「想要當一個很穩定的選手。」他坦言，看著日本選手內村航平、橋本大輝等人感到十分崇拜，「覺得他們上器械就是會成功，就是會很完美的落地。」
然而若是以第三者的視角看唐嘉鴻這位選手，他說：「我會覺得，如果他今天成功的話，一定會很好，但他不一定會成功。」因此他也希望自己能持續強化心理層面，「我想要當很穩定的選手，上去不一定要做到最難的整套，但要把質量做得很好，我要穩穩地落地。」
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