快訊

NVIDIA股價有望再飆55% 美銀分析師揭潛在利多：目前價位很便宜

三總移植中心遭搜索約談7人…外界憂涉器官類移植弊案 院方急發聲明

軍公教明年1月加薪4% 賴總統加碼戰鬥部隊加給4千元

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運射箭／李彩綺拚站頒獎台 教練承諾奪牌跑10公里

中央社／ 高雄19日電
亞運中華射箭代表隊李彩綺。 聯合報系資料照
亞運中華射箭代表隊李彩綺。 聯合報系資料照

名古屋亞運射箭反曲弓代表隊今年捲土重來，女子隊由年輕陣容組軍，其中21歲的李彩綺在訓練之餘熱愛路跑，她的教練徐梓益更約定好，只要愛徒站上亞運頒獎台就跑10公里。

國家運動訓練中心今天舉行名古屋亞運媒體日，安排射箭代表隊受訪；上屆杭州亞運，台灣射箭反曲弓代表隊全軍覆沒，最佳成績僅8強。

今年名古屋亞運射箭代表隊，反曲弓項目包括男子隊湯智鈞、鄭祥輝、林子翔，女子隊風佑築、李彩綺、許芯慈，共計6名選手參賽。

李彩綺告訴中央社記者，自己大概在2、3年前開始愛上跑步，有時候週末留在國訓中心時，就會跑個幾圈，「國訓一圈大概1.8公里，訓練煩悶或者遇到低潮時，都會去跑一下，讓腦內釋放一些多巴胺，心情也會好一點。」

李彩綺透露，上個月剛跑完「富士山線上跑」的半程馬拉松，很有成就感，「其實之前就報名過3、4次賽事，但都沒有報上，不然很想體驗一下真正路跑賽的滋味。」

李彩綺笑說：「現在最想要報名的應該是田中馬拉松，因為聽說補給都吃得很好。」

執行教練徐梓益表示，選手有個額外的興趣也不錯，畢竟平時訓練很容易枯燥乏味，跑步對於射箭選手的腳力也很有幫助。

向來不太愛跑步的徐梓益也當場允諾李彩綺，只要亞運能站上頒獎台，就會挑戰跑完10公里，以此激勵選手。

2026名古屋亞運 射箭

延伸閱讀

亞運體操／菜鳥洪源禧不怕大場面 男子隊扮演關鍵X因子

亞運體操／近兩年屢戰屢敗堅持到亞錦賽奪銅 李智凱再拚鞍馬三連霸

亞運棒球／劉致榮移地訓練交流賽好表現 有機會遞補誠正選球員

亞運鐵人三項／新星江典祐參賽圓夢直呼像做夢 攜手品牌跑鞋堆疊戰力

相關新聞

亞運體操／近兩年屢戰屢敗堅持到亞錦賽奪銅 李智凱再拚鞍馬三連霸

「鞍馬王子」李智凱今年將在名古屋亞運力拚鞍馬三連霸，這次參賽更特別是有「世界貓王」唐嘉鴻並肩作戰，李智凱說：「我跟嘉鴻常開玩笑說，我們兩個『老人組』，帶著學弟們去戰鬥的感覺，希望可以把團隊一起帶起來，走上更高的舞台，希望未來可以再以團體回到奧運。」

亞運體操／暌違8年再戰亞運 唐嘉鴻爭金之外的目標：成為很穩定的選手

暌違8年再戰亞運，「世界貓王」唐嘉鴻這次前進名古屋，除了鎖定單槓金牌，也期許自己能向日本名將內村航平、橋本大輝等人看齊，成為一名很穩定的選手。

亞運／射箭反曲弓添新血 鄭祥輝「大心臟」扛第3棒沒在怕

名古屋亞運射箭反曲弓代表隊今年參賽陣容添新血，男子隊包括鄭祥輝、林子翔都是首度參賽，女子隊則是3人都迎接亞運初體驗，其中最年輕的則是曾被封「最強高中生」的18歲女將許芯慈。

亞運射箭／李彩綺拚站頒獎台 教練承諾奪牌跑10公里

名古屋亞運射箭反曲弓代表隊今年捲土重來，女子隊由年輕陣容組軍，其中21歲的李彩綺在訓練之餘熱愛路跑，她的教練徐梓益更約定...

亞運體操／菜鳥洪源禧不怕大場面 男子隊扮演關鍵X因子

男子競技體操在上屆杭州亞運拿下1金1銅，今年名古屋亞運，除了唐嘉鴻強勢回歸，近況出色、首度參加亞運的洪源禧不怕大場面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。