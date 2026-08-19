亞運射箭／李彩綺拚站頒獎台 教練承諾奪牌跑10公里

名古屋亞運射箭反曲弓代表隊今年捲土重來，女子隊由年輕陣容組軍，其中21歲的李彩綺在訓練之餘熱愛路跑，她的教練徐梓益更約定好，只要愛徒站上亞運頒獎台就跑10公里。

國家運動訓練中心今天舉行名古屋亞運媒體日，安排射箭代表隊受訪；上屆杭州亞運，台灣射箭反曲弓代表隊全軍覆沒，最佳成績僅8強。

今年名古屋亞運射箭代表隊，反曲弓項目包括男子隊湯智鈞、鄭祥輝、林子翔，女子隊風佑築、李彩綺、許芯慈，共計6名選手參賽。

李彩綺告訴中央社記者，自己大概在2、3年前開始愛上跑步，有時候週末留在國訓中心時，就會跑個幾圈，「國訓一圈大概1.8公里，訓練煩悶或者遇到低潮時，都會去跑一下，讓腦內釋放一些多巴胺，心情也會好一點。」

李彩綺透露，上個月剛跑完「富士山線上跑」的半程馬拉松，很有成就感，「其實之前就報名過3、4次賽事，但都沒有報上，不然很想體驗一下真正路跑賽的滋味。」

李彩綺笑說：「現在最想要報名的應該是田中馬拉松，因為聽說補給都吃得很好。」

執行教練徐梓益表示，選手有個額外的興趣也不錯，畢竟平時訓練很容易枯燥乏味，跑步對於射箭選手的腳力也很有幫助。

向來不太愛跑步的徐梓益也當場允諾李彩綺，只要亞運能站上頒獎台，就會挑戰跑完10公里，以此激勵選手。