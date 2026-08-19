快訊

不演了！王惠美未出席國民黨中常會 在臉書吐露未積極輔選出原因

金融時報：伊朗可能攻擊「歐洲2國」報復川普 嗆來比誰更瘋狂

之前從未跟趙建銘過情人節…陳幸妤：非常開心今天收到這麼多禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運體操／菜鳥洪源禧不怕大場面 男子隊扮演關鍵X因子

中央社／ 高雄19日電
台灣男子競技體操在上屆杭州亞運拿下1金1銅，今年名古屋亞運，現年25歲的洪源禧（圖）首度披上亞運國家隊戰袍，是陣中第2年輕。 中央社
台灣男子競技體操在上屆杭州亞運拿下1金1銅，今年名古屋亞運，現年25歲的洪源禧（圖）首度披上亞運國家隊戰袍，是陣中第2年輕。 中央社

男子競技體操在上屆杭州亞運拿下1金1銅，今年名古屋亞運，除了唐嘉鴻強勢回歸，近況出色、首度參加亞運的洪源禧不怕大場面，將扮演隊上關鍵的X因子。

名古屋亞運台灣男子競技體操代表隊包括唐嘉鴻、李智凱、洪源禧、蕭佑然、莊佳龍，其中現年25歲的洪源禧，是首度披上亞運國家隊戰袍，也是陣中第2年輕。

洪源禧告訴中央社記者，隊上有智凱跟嘉鴻兩大學長壓陣，大家心理都穩定許多，「我自己沒有想太多，就希望能做好教練交代的事情，如果能在團體賽有所幫助，那當然是最好。」

洪源禧在6月亞錦賽獲得單項雙槓銅牌，近期訓練狀態也相當不錯，執行教練黃柏瑞提到，洪源禧練習時的態度跟強度都有一定水準，「目前就是提升他的穩定性，若團隊有機會拚獎牌，他應該會是關鍵因子。」

談到亞運初體驗，洪源禧也指出，亞錦賽的銅牌絕對沒辦法代表亞運可以拿牌，亞運各國都派出最強的選手，「所以我必須要再把難度套路提升，才有一拚的機會，目標還是希望先進決賽。」

對自己很有想法的洪源禧，也是男子代表隊當中唯一留長髮的選手，他笑說：「當初是覺得剪頭髮很麻煩，所以就乾脆留長，留著留著也就習慣了，反而變成自己的特色。」

2026名古屋亞運 體操

延伸閱讀

亞運體操／近兩年屢戰屢敗堅持到亞錦賽奪銅 李智凱再拚鞍馬三連霸

羽球／全國羽球排名賽 王子維相隔10年再奪甲組男單冠軍

亞運棒球／總教練安排上軟銀一軍卻受傷 張峻瑋是否參賽出現變數

亞運棒球／中華培訓交流碰日本隊國手 王宇傑後援好表現

相關新聞

亞運體操／近兩年屢戰屢敗堅持到亞錦賽奪銅 李智凱再拚鞍馬三連霸

「鞍馬王子」李智凱今年將在名古屋亞運力拚鞍馬三連霸，這次參賽更特別是有「世界貓王」唐嘉鴻並肩作戰，李智凱說：「我跟嘉鴻常開玩笑說，我們兩個『老人組』，帶著學弟們去戰鬥的感覺，希望可以把團隊一起帶起來，走上更高的舞台，希望未來可以再以團體回到奧運。」

亞運體操／菜鳥洪源禧不怕大場面 男子隊扮演關鍵X因子

男子競技體操在上屆杭州亞運拿下1金1銅，今年名古屋亞運，除了唐嘉鴻強勢回歸，近況出色、首度參加亞運的洪源禧不怕大場面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。