亞運體操／菜鳥洪源禧不怕大場面 男子隊扮演關鍵X因子

男子競技體操在上屆杭州亞運拿下1金1銅，今年名古屋亞運，除了唐嘉鴻強勢回歸，近況出色、首度參加亞運的洪源禧不怕大場面，將扮演隊上關鍵的X因子。

名古屋亞運台灣男子競技體操代表隊包括唐嘉鴻、李智凱、洪源禧、蕭佑然、莊佳龍，其中現年25歲的洪源禧，是首度披上亞運國家隊戰袍，也是陣中第2年輕。

洪源禧告訴中央社記者，隊上有智凱跟嘉鴻兩大學長壓陣，大家心理都穩定許多，「我自己沒有想太多，就希望能做好教練交代的事情，如果能在團體賽有所幫助，那當然是最好。」

洪源禧在6月亞錦賽獲得單項雙槓銅牌，近期訓練狀態也相當不錯，執行教練黃柏瑞提到，洪源禧練習時的態度跟強度都有一定水準，「目前就是提升他的穩定性，若團隊有機會拚獎牌，他應該會是關鍵因子。」

談到亞運初體驗，洪源禧也指出，亞錦賽的銅牌絕對沒辦法代表亞運可以拿牌，亞運各國都派出最強的選手，「所以我必須要再把難度套路提升，才有一拚的機會，目標還是希望先進決賽。」

對自己很有想法的洪源禧，也是男子代表隊當中唯一留長髮的選手，他笑說：「當初是覺得剪頭髮很麻煩，所以就乾脆留長，留著留著也就習慣了，反而變成自己的特色。」