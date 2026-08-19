亞運體操／近兩年屢戰屢敗堅持到亞錦賽奪銅 李智凱再拚鞍馬三連霸

「鞍馬王子」李智凱今年將在名古屋亞運力拚鞍馬三連霸，這次參賽更特別是有「世界貓王」唐嘉鴻並肩作戰，李智凱說：「我跟嘉鴻常開玩笑說，我們兩個『老人組』，帶著學弟們去戰鬥的感覺，希望可以把團隊一起帶起來，走上更高的舞台，希望未來可以再以團體回到奧運。」

李智凱已在亞運男子競技體操鞍馬項目完成二連霸，談起今年的目標，他說：「當然希望可以衝擊三連霸。」上屆因傷缺席的唐嘉鴻也歸隊、暌違8年再次站上亞運賽場，兩張王牌攜手，帶著洪源禧、蕭佑然、莊佳龍出擊。

李智凱在上屆杭州亞運奪下鞍馬金牌，但之後無緣巴黎奧運，並歷經傷勢影響，加上適應新的鞍馬評分標準，在這個新的體操週期，有如回到2016年「屢戰屢敗」的過程，曾一度萌生退意。

他說：「因為已經在併腿這塊落後人家很多，現在的規則又不得不做，就會覺得心很累，好像始終被針對，當然這是玩笑話，但就是因應規則的改變去找出最適合的武器、找出最適合的利劍去戰鬥。」

李智凱坦言，過去兩年在國際賽總無緣獎牌，從過往被認為是奪牌熱門，到了賽場卻已不被對手放在眼裡，「一開始出來的時候被大家認為是很強的對手，現在卻不是如此，自己也覺得很受挫。」

這段時間不斷修正、不斷改變，調整自己的成功率，而直到今年6月在亞洲錦標賽鞍馬奪銅，替他重新打下一劑強心針，「慢慢找到最適合的動作的時候，大家看我，好像又不一樣了，就覺得好像又一些威脅性了，到後來亞錦賽拿牌，又更有信心一點。」

延續到下個月登場的名古屋亞運，李智凱表示：「可以說是延續亞錦賽的成套再去做提升，讓扣分的因子減到更少，希望在亞運會有很好的表現。」他也說：「這次有這麼強的團隊，大家的凝聚力都很好，這是背後一個很重要的一個力量。」