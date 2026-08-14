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亞運棒球／劉致榮移地訓練交流賽好表現 有機會遞補誠正選球員

中央社／ 記者謝靜雯台北14日電
名古屋亞運棒球項目培訓隊赴日本移地訓練，具旅美資歷投手劉致榮（圖）交流賽中繼登板共5局無失分、最速153公里，好表現有機會遞補成正選球員。圖／中華民國棒球協會提供
名古屋亞運棒球項目培訓隊赴日本移地訓練，具旅美資歷投手劉致榮（圖）交流賽中繼登板共5局無失分、最速153公里，好表現有機會遞補成正選球員。圖／中華民國棒球協會提供

名古屋亞運棒球項目培訓隊赴日移地訓練，具旅美資歷投手劉致榮交流賽中繼登板共5局無失分、最速153公里，好表現有機會遞補成正選球員，培訓隊今天返台後繼續於國訓集訓。

備戰9月登場的名古屋亞運，棒球項目台灣代表隊由總教練湯登凱領軍，培訓隊1日赴日本安排移地訓練，與日本社會人隊安排8場交流賽，昨天最後一戰培訓隊以2比1搶勝，今天返回台灣，回到台灣後繼續安排在高雄國家運動訓練中心集訓。

此次赴日移地訓練，27歲具旅美資歷的投手劉致榮也有納入培訓隊，昨天最後一戰有中繼登板，投1局被敲出1支安打，投出3次三振、無失分。劉致榮移地訓練交流賽總計4場登板，最長單場投到2局，合計5局投出8次三振，無失分，最快球速153公里。

亞運棒球項目24人名單先前已經公布，但名單中球員若因身體狀況無法參賽，可依規定程序換人，目前已知日職軟銀鷹隊投手徐若熙7月中腰部動刀、無法參賽，亞運教練團持續評估合適的遞補人選。劉致榮近期移地訓練交流賽登板好表現，有機會遞補入名單。

培訓隊今天返台後將維持集訓，並安排與中職二軍練習賽，亞運正選名單中的中職、旅外球員將於9月上旬陸續報到，亞運棒球項目賽程將於9月21日開打。

2026名古屋亞運 棒球 劉致榮

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