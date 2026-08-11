亞運棒球／中華培訓交流碰日本隊國手 王宇傑後援好表現

亞運棒球項目培訓隊日本移地訓練交流賽，今天日本社會人隊TOYOTA自動車先發前3棒排出亞運日本隊國手，其中佐藤勇基敲3安；培訓隊後援投手王宇傑5場後援未失分維持表現。

備戰2026年名古屋亞運，棒球項目培訓隊赴日本移地訓練安排8場與日本社會人隊交流賽，今天第7戰與TOYOTA自動車交手，TOYOTA自動車陣中有7人是今年日本亞運棒球項目代表隊選手，包括王牌投手嘉陽宗一郎，但今天沒有對培訓隊登板。

TOYOTA自動車排出先發打序前3棒熊田任洋、和田佳大、佐藤勇基都是亞運日本隊國手；佐藤勇基打擊表現最亮眼，3局下從培訓隊先發投手林佾葳手中敲出安打、一棒送回2分，6局下從游宗儒手中敲出二壘打，靠著安打攻勢串聯跑回團隊第3分。

佐藤勇基8局下從王政浩手中敲出個人單場第3支安打，再靠著安打、失誤、保送攻勢延續，TOYOTA自動車再拿2分。

佐藤勇基今天單場4打數敲3安貢獻2分打點，熊田任洋3打數選到1次保送上壘，和田佳大沒有安打表現，靠著野手選擇上壘。

培訓隊前7局打線受制，直到8局上陳孝允率先敲出二壘打，靠著保送、高育瑋安打推進、高飛犧牲打送回第1分，9局上抓準對方投手控球有狀況，2人出局後接連選到4次四壞保送，再擠回1分，但攻勢沒有延續以2比5吞敗。

培訓隊先發投手林佾葳總計投4局被敲3支安打，投出2次四壞保送、2次三振，失掉2分責失分、承擔敗投。

培訓隊今天5任投手登板，其中郭定泓、王宇傑各投1局沒有失分，郭定泓對上熊田任洋、和田佳大，都抓下出局數，王宇傑則沒有交手到。王宇傑赴日交流賽維持好表現，目前為止5場後援登板，投5局1分未失。