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亞運棒球／中華培訓赴日交流賽 劉致榮投2局飆速152公里
亞運棒球培訓隊赴日交流賽第6戰，與日本社會人隊東海理化交手，培訓隊中具旅美資歷的投手劉致榮逐步拉長投球局數，今天中繼2局無失分、最速152公里，兩隊終場3比3握手言和。
備戰9月登場的名古屋亞運，棒球項目培訓隊1日啟程赴日移地訓練，先後在神戶、名古屋安排與日本社會人隊打8場交流賽，今天第6戰與東海理化交手。
培訓隊派出郭子銓先發，2局下被敲2支安打失掉1分，3局下被敲出陽春砲，總計投4局失掉2分。培訓隊5局開始啟動牛棚，林志穎中繼投1局，被敲2支安打，加上隊友守備失誤失掉1分，黃柏儒接手投1局無失分。
劉致榮7局下接替登板，總計投2局讓對手6上6下，9局下王政浩登板關門，雖被敲出1支安打，但穩守沒有失分。
培訓隊前4局打完3分落後，5局上1人出局後陳致語率先敲出安打，陳敏賜、高育瑋接連敲安先追1分，楊振裕適時二壘打，一棒2分幫助球隊扳平比數，兩隊終場握手言和。
劉致榮6月中遭美職波士頓紅襪隊釋出後，回到台灣加入亞運培訓隊，此次赴日交流賽登板，計畫性逐步拉長投球局數，前兩場登板各投1局，最快球速達153公里，今天中繼投2局沒被敲出安打，投出2次三振，無失分，最快球速152公里。
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