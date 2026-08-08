亞運籃球／分組賽程出爐！男籃與中東3隊競爭、女籃第3戰碰南韓

2026名古屋亞運公布五人制籃球分組及預賽賽程出爐，中華男籃、女籃首戰比賽時間與對手確定。男籃預賽9月10日點燃戰火，女籃預賽則是9月17日登場。

中華男籃同樣由義大利籍總教練圖齊（Gianluca Tucci）領軍，球員包含陳盈駿、林庭謙、劉錚、馬建豪、高柏鎧、游艾喆、盧峻翔、阿巴西、胡瓏貿、曾祥鈞、雷蒙恩、李家慷，大部分是近年國際賽的常客。

男籃被分在強度高的B組，同組對手包含中東的伊朗、約旦及卡達。首戰將在台灣時間9月10日中午12點登場，遭遇上屆銀牌約旦；9月12日上午9點對強權伊朗，9月13日中午12點戰卡達。

中華女籃由日本籍總教練前田顯藏執教，球員包含彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、羅蘋、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀與黃湘婷。

女籃被分在C組，同組對手有南韓、蒙古與馬來西亞。女籃首戰是台灣時間9月18日中午12點碰上蒙古，9月21日下午3點迎戰馬來西亞，9月22日下午3點則是對上南韓的關鍵戰役。